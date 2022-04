Dimanche chargé pour Thomas, psychologue parisien de 33 ans. Le matin, vote à contrecœur pour Emmanuel Macron. Le soir, participation à une manifestation… contre Emmanuel Macron, criant à la démission du président à peine élu. Un paradoxe politique dont il se justifie : « Objectivement, Le Pen était bien pire, il fallait voter contre elle. Maintenant que c’est fait, il va falloir s’arranger pour calmer le Macron… »

Après le barrage républicain et le vote utile, place donc aux manifestations, aux pancartes et à la contestation sociale. Thomas annonce son intention de mettre En Marche au pas : « Ces cinq prochaines années, on va passer beaucoup de temps dans la rue. C’est la seule façon de lutter contre la casse sociale totale de la France. On a certes voté pour lui, mais cela ne veut pas dire qu’on ne va pas se battre contre ses réformes ou ses idées. »

Retour de flammes

Même son de cloche et de tambours de guerre chez Justine. Cheveux bruns et idées teintées de rouge, l’infirmière trentenaire prophétise aussi cinq années de lutte contre le président fraîchement réélu. Et ce n’est pas l’interview de Bruno Le Maire, lundi sur FranceInfo, qui va l’apaiser, le ministre de l’Economie ne fermant pas la porte à un 49-3 pour faire passer la très contestée réforme des retraites, évoquant au passage un grand succès pour Emmanuel Macron. « Dès le premier jour, ils ont repris la confiance, il va falloir les faire redescendre sur terre vite », souffle-t-elle. Le programme est planifié : manifestation le 1er mai, re-manifestation à la première évocation de la réforme des retraites à l’Assemblée, et vote à gauche toute aux législatives, le 12 juin. Chez Justine, tout est histoire de stratégie : « J’ai voté Macron car il est plus simple de battre l’extrême droite dans les urnes et le libéralisme dans les rues que l’inverse. »

La colère sociale couve, mais risque-t-elle vraiment de déborder ? Les résultats du premier tour ont donné de premiers éléments de réponse, avec une France divisée en trois blocs : la gauche, le bloc libéral et l’extrême droite. « L’effondrement du Parti socialiste et des Républicain confirment une confrontation entre un parti officiellement centriste, mais imposant des réformes néolibérales non négociées, et deux blocs radicalisés à l’extrême droite et à gauche. Ils ne peuvent annoncer que le développement d’une contestation sociale dans la rue, à moins que le Parlement ne redevienne un lieu de débat et de négociation », estime Sophie Jehel, spécialiste des Sciences sociales et maître de conférences à l’université Paris 8.

Des réformes particulièrement redoutées

Mission quasi-divine chez Nathalie, qui ne parle rien de moins que de « sauver la France » : « On a fait la première partie du boulot en votant contre Le Pen dimanche. Place au round 2 où il faut sauver nos acquis sociaux ». La professeure a décidé de s’inscrire dans un syndicat et de participer à sa première manifestation le 1er mai prochain. « Bien sûr, j’ai peur des LBD, des gaz et des nasses. Mais là, il n’y a plus le choix, il faut se battre contre ce qui arrive. J’ai deux enfants, et si on ne fait rien maintenant, ils bosseront jusqu’à 80 ans à force de tout laisser passer ».

Elle évoque « ce qui arrive » – la réforme des retraites, la fin de la redevance télévisuelle, « donc la fin du service public » – , mais aussi ce qui a précédé – la réforme de l’assurance chômage, la loi travail… Le tout saupoudré d’une inflation historique, histoire de se rapprocher de la poudrière. Thomas : « On est épuisé après deux ans de pandémie, de confinement, de couvre-feu et de galère économique. Tout le monde est à cran ».

« Un clivage se cristallise avec Emmanuel Macron entre des classes supérieures favorables à la libéralisation des échanges internationaux, confiantes dans le système médiatique, et des classes populaires qui se sentent à la fois méprisées, perdantes et menacées par les adaptations que les crises sanitaires et climatiques rendent nécessaires, poursuit Sophie Jehel. La mobilisation des "gilets jaunes" représente un précédent qu’une étincelle pourra relancer ».

Fin de la paix des rues

Pour Nathalie, il est clair que « sans la pandémie, les "gilets jaunes" seraient revenus depuis longtemps. Maintenant que le Covid-19 commence à partir et que Macron est réélu, la grogne sociale est prête à reprendre. » « Une part de la colère populaire est entretenue et instrumentalisée par des discours simplistes, dénonce pourtant Sophie Jehel. On peut redouter que ces stratégies populistes ne continuent à entretenir des émotions de rage qui rendent d’autant moins compréhensibles pour les classes populaires les efforts d’adaptation nécessairement demandés face aux crises actuelles. »

Qu’importe pour Thomas : « On s’organise, avec les syndicats, les associations, les contacts politiques. On ne laissera plus rien passer. Pendant longtemps, avec les règles sanitaires, le gouvernement a eu la paix dans la rue. Il va vite réapprendre à quel point celle-ci ne l’aime pas, et à quel point elle sait se faire entendre. »

