« Mon champion va gagner ! » « Et un, et deux, et cinq ans de plus ! » Ce dimanche sur le Champ de Mars à Paris, des milliers de personnes se sont rassemblées pour célébrer la victoire d’Emmanuel Macron, réélu pour un deuxième quinquennat à l’issue du second tour du scrutin présidentiel.

Devant un parterre de journalistes venus du monde entier couvrir l’événement, les partisans d’Emmanuel Macron étaient nombreux à s’être massés face à la Tour Eiffel, agitant drapeaux français et européen. 20 Minutes y était et vous raconte cette soirée.

« Je voulais lui donner cinq ans de plus »

Dès 18h30, le site choisi par l’équipe de campagne du candidat Macron avait ouvert ses portes au public et à la presse. D’abord, il fallait montrer passer la fouille pour y accéder, et jeter à la poubelle bouteilles d’eau et flacons de gel hydroalcoolique. Avant de récupérer pancartes, drapeaux tricolore et européen au stand de goodies quelques mètres plus loin. Juste avant 20 heures, le compte à rebours est lancé. De longues secondes d’attente fébrile, avant que la foule ne laisse éclater sa joie en voyant le visage du vainqueur sur le grand écran. Dans la foule, Miche et Pierre, la vingtaine, ne peuvent plus se départir de leur sourire. « On est très heureux ! », confie le couple. « C’est un résultat juste et conforme à nos attentes, même si on espérait un score encore plus large pour Emmanuel Macron », ajoute Pierre. Ce qu’ils attendent du prochain quinquennat ? « En tant que jeunes, on attend qu’il soit celui de l’écologie​, d’une France tournée vers la jeunesse, et d’une France forte », résume Miche. « Et qu’il continue d’œuvrer pour la paix dans le monde et la réduction des conflits, mais aussi l’emploi, le travail, poursuit Pierre. Je suis convaincu par l’homme, par le personnage : il a eu cinq ans assez difficiles et je voulais lui donner cinq ans de plus pour qu’il puisse aller au bout de son projet ».

Un peu plus loin, Damien, 47 ans, arbore fièrement son tee-shirt floqué « Emmanuel Macron Avec Vous », acheté lors du meeting du candidat Macron à l’Arena de la Défense. « Je suis fier de le porter, c’est la tenue de circonstance, sourit-il. Cette victoire, on l’attendait, donc c’est important d’être là pour faire la fête avec des personnes qui ont des idées communes aux miennes, de remercier Emmanuel Macron de tout ce qu’il a fait durant son premier quinquennat et pour lui donner du courage pour continuer à réformer ». A côté de lui, son frère, Fabrice, partage sa liesse : « Ce soir est un moment joyeux, il faut en profiter ».

Damien et Fabrice sont venus au Champ de Mars pour - A. Boumediene / 20 Minutes

« J’espère que nos filles s’en souviendront »

Dominique et Bruno, Bordelais en vacances dans la capitale, sont, eux, venus un peu « par hasard. On a suivi la foule et on s’est dit que ce serait sympa de venir, explique le couple, qui a vu la progression inexorable de Marine Le Pen et de l’extrême droite. Alors ce soir, on est surtout soulagés ». Cédric et Bérengère sont aussi venus en famille, mais avec leurs deux filles, Victoria et Sixtine. « Ça nous tenait à cœur d’être là ensemble parce que c’est une page d’histoire, indique le père de famille. J’espère que nos filles s’en souviendront quand elles seront grandes : c’est pour elles, pour leur avenir qu’on fait tout ça ». Pour Bérengère, le résultat du scrutin est d’abord « un soulagement, parce qu’on ne voulait pas que l’extrême droite accède au pouvoir ». C’est aussi « la possibilité pour Emmanuel Macron de mener à bien son projet, ajoute Cédric : son premier quinquennat a été très impacté par la crise du Covid. Maintenant, on espère que c’est derrière nous et qu’il va pouvoir mettre en œuvre son programme et réformer la France ».

C'est à - A. Boumediene / 20 Minutes

Et si le père de famille a renouvelé sa confiance au chef de l’Etat, c’est pour qu’il mène à bien une réforme qui n’est pas populaire auprès de tous les Français : « les retraites : ce n’est pas une mesure qui vend du rêve, c’est sûr, mais il faut être raisonnable, on sait que, progressivement, il va falloir travailler plus longtemps. Il faut avoir le courage de réformer et de mettre tout le monde – privé et public – sur un pied d’égalité en mettant fin aux régimes spéciaux, qui sont une aberration ». Sur ses épaules, Victoria observe la foule. « C’est tout drôle d’être là au milieu de la foule », explique la fillette. Mais à quelques minutes de l’arrivée du couple présidentiel, elle n’est pas particulièrement impressionnée à l’idée de voir le chef de l’Etat réélu. « Je l’ai déjà vu au Touquet. Mes grands-parents y habitent, donc on le voit souvent là-bas ».

« Je suis venu fêter la victoire de la liberté et la défaite de Marine Le Pen »

Pendant que la musique retentit, Simon fait des selfies avec ses amis. Et fait une petite place à l’écran pour un invité surprise : une photo de Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi ? « C’est un acte militant et citoyen. Ce soir, je ne suis pas venu fêter la victoire d’Emmanuel Macron, je suis avant tout venu fêter la défaite de Marine Le Pen, du Rassemblement National, du racisme et des attaques envers la communauté LGBTQI +. Donc je suis là pour fêter la liberté ! » Le jeune militant, qui a voté au premier tour pour le leader LFI et qui s’est abstenu au second, se prépare aujourd’hui pour « le troisième tour : les élections législatives. C’est là où tout va se jouer, d’autres choses sont encore possibles. Alors, ce selfie avec la photo de Mélenchon, je vais le poster sur mes réseaux sociaux, pour revendiquer une France plus jeune, plus libre et plus inclusive, à travers son programme qui colle plus à ces valeurs ».

« Je suis venu célébrer la victoire de la liberté et la défaite de Marine Le Pen et de l’extrême droite », explique @simonvendeme#presidentielles2022 pic.twitter.com/C4ybJXTebi — Anissa Boumediene (@AnissaBmd) April 24, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



A quelques mètres de là, drapeau tricolore sur les épaules, Heverton esquisse quelques pas de danse au milieu de la foule. Pourtant, le jeune homme de 30 ans n’a pas voté ce dimanche. « Je suis Brésilien, mais j’ai tenu à fêter cette victoire avec mes amis Français, pour soutenir le vote contre l’extrême droite. A ce titre, je suis très heureux du résultat des votes : au Brésil, Marine Le Pen est connue, elle est du même genre que notre président. Jair Bolsonaro, c’est Marine Le Pen en pantalon », résume le jeune homme de 30 ans.

« Macron est un surdoué »

A la nuit tombée, celui que tout le monde attend arrive enfin. « Il est là ! », s’exclame une jeune femme, au milieu d’une nuée de smartphones qui immortalise l’instant. En marchant, Emmanuel Macron, entouré de son épouse Brigitte et de sa garde rapprochée, sourit à la foule et serre quelques mains. Avant de gagner la scène pour prononcer son discours. Un discours durant lequel il a tenu à souligner qu’il était « le président de tous les Français », avant que la foule n’entonne la Marseillaise. Une séquence qui a sonné comme une douce musique aux oreilles de Frédéric, Vincent et du jeune Gabriel, qui ont écouté religieusement le président réélu. « C’était tellement émouvant et fort, confie Vincent. C’est un grand moment de soulagement, parce que même si l’affiche de ce second tour était la même qu’en 2017, l’écart était réduit ». Pour le quadragénaire, le choix dans les urnes ce dimanche se résumait ainsi : « On avait le choix entre deux projets de société radicalement différents, avec d’un côté un projet de société qui consiste à dire "Les Français d’abord" tellement fort que cela en devient une agression à l’égard de tous les étrangers sur notre sol et ailleurs. Et de l’autre, un projet qui porte un message inclusif, qui s’adresse à nous tous, et qui permet de réunir et non d’exclure. Ce que le chef de l’Etat a eu à cœur de rappeler ce soir ».

Dans sa bande, Frédéric ne peut contenir sa joie. « On est tellement heureux de cette victoire : Emmanuel Macron va encore pouvoir gouverner cinq années de plus et c’est que du bonheur, parce que c’est un surdoué : au niveau de l’économie, il est excellent, et au niveau des symboles, il a de vraies valeurs, explique Frédéric. Je pense que ça parle à tous les Français et c’est pour ça qu’on est tous derrière lui, et que c’est la fête ce soir ». D’autant plus, renchérit Frédéric, que « si Marine Le Pen l’avait emporté, on aurait eu un discours bien différent. Alors cette victoire c’est notre victoire à tous ».