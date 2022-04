Il fallait s’y attendre. A 20h, l’apparition du visage d’Emmanuel Macron sur les écrans de télévision, après le traditionnel compte à rebours, n’a pas enthousiasmé les foules à Saint-Denis. Aucun des bars qui font face à la Basilique ne diffusait la soirée électorale. Trois amis, attablés au Basilique, avaient bien monté le son de leur smartphone, branché sur la soirée électorale, permettant ainsi aux tables alentour de se tenir informées. Mais après quelques échanges, guère enthousiastes – « ça va être chaud dans cinq ans », anticipaient les uns, « il faut reconstruire la gauche », pressait une autre-, tous sont rapidement retournés à leur conversation. Quant à la rue de la République, principale artère commerçante de la ville qui échoue sur le parvis de la Basilique, elle est restée bien calme, elle qui était si animée en matinée, pour le marché.

Au calme devant la télé

Certains Dionysiens ont poussé des « oufs » de soulagement. C’est en tout cas la réaction que s’attendait à avoir Marvin, grand gaillard de 21 ans, croisé à l’hôtel de ville, en milieu d’après-midi, où il venait juste de voter. « Je n’avais pas pu le faire au premier tour, mais j’aurais voté Mélenchon, lance-t-il. Ce dimanche, en revanche, je suis venu par devoir civique, pour éviter que Marine Le Pen, dont je combats les idées, passe. » Un vote Macron par défaut donc. « Pour le moins pire », précise-t-il. Mais sitôt les résultats annoncés, l’étudiant pensait passer très vite à autre chose. « C’est mon anniversaire, j’ai réuni quelques amis pour faire la fête à Paris », raconte-t-il. Pour le reste des Dionysiens croisés ce dimanche, le programme annoncé était toujours le même : « au calme devant la télé », sans oser imaginer ce qui pourrait se passer si Marine Le Pen passait. Mais personne ne prévoyait, non plus, de descendre dans la rue pour fêter une victoire d’Emmanuel Macron.

En même temps, Mohammed avait prévenu, dès la mi-journée. « Le candidat, ici, c’est Jean-Luc Mélenchon », rappelait ce cadre dans le secteur de la logistique, âgé de 59 ans. Dans cette ville cosmopolite et populaire de près de 113.000 habitants, qui compte 47.382 inscrits sur les listes électorales, 33,89 % s’étaient abstenus de se rendre aux urnes, le 10 avril, pour le premier tour. Un pourcentage au-dessus de la moyenne nationale. Quant aux voix exprimées, elles ont été massivement au candidat de la France Insoumise qui a récolté 61,13 % des voix exprimées. Soit près de 18 points de plus qu’en 2017. Seule Villetaneuse, en Seine-Saint-Denis, lui accordera plus de suffrages encore (65 %) dans un département où le candidat LFI a récolté sinon près d’une voix sur deux.

Mohammed, 59 ans, cadre dans le secteur de la logistique, habite depuis 32 ans à Saint-Denis. Ce dimanche matin, il est allé voter. Par devoir - - F.Pouliquen/20 Minutes

Le vote pour Mélenchon, pas qu’un simple calcul politique

Surprenant ? Pas vraiment, dit Alexis, rencontré à la sortie du marché. « Il suffit de regarder les affiches collées dans la ville, invite le Breton de 25 ans installé depuis un an seulement à Saint-Denis. Ici, il y en a que pour Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel, Philippe Poutou ou Nathalie Arthaud. » Il faut rappeler aussi que Saint-Denis a été une municipalité communiste depuis la Libération jusqu’en juillet 2020 et l’élection à sa tête du Socialiste Mathieu Hanotin. Justement, c’est peut-être la seule surprise pour Cathy, militante au Nouveau parti anticapitalliste, postée ce matin dans la rue de la République pour vendre le journal L’Anticapitalliste, dont la Une invitait à ne donner aucune voix à Le Pen. « Je ne pensais que Fabien Roussel récolterait plus de voix [2,25 % contre 2,28 % au niveau national] et donc Jean-Luc Mélenchon moins », glisse-t-elle. « Il a assurément profité du « vote utile » », avance Emilie, militante à l’Union communiste libertaire (UCL) qui tractait à ses côtés.

Mais Sarah refuse qu’on résume son vote Mélenchon a un simple calcul politique. « S’il a fait un si bon score à Saint-Denis, c’est aussi parce qu’il est celui qui défend le plus les minorités, stigmatise le moins les religions quand bien d’autres ont tourné en boucle, sur ce sujet pendant la campagne », lance cette étudiante en Staps de 20 ans, venue voter avec sa mère, Nora, et sa grande sœur, Ines. Même discours pour Mohammed qui aurait tant aimé voir Jean-Luc Mélenchon au second tour. « Le débat de mercredi soir aurait eu une tout autre allure », assure-t-il, en cachant difficilement sa tristesse.

79,09 % des voix exprimées pour Macron

La déception du premier tour passée, toute la question alors était de savoir comment les nombreux Dionysiens à avoir voté pour le candidat de la France Insoumise, le 10 avril, allaient réagir ce dimanche ? Un enjeu de taille qui poussera Emmanuel Macron à se rendre dans la cité des rois, jeudi, pour tenter de séduire cet électorat, lui qui avait glané 16,22 % des suffrages exprimés au premier tour. Dès 16h, Christophe Rodrigues, responsable administratif du bureau de vote installée à l’école Jean-Vilar, en plein centre-ville, n’avait guère de doute sur un premier enseignement de ce second tour. « Tous les primo votants qu’on a vu nombreux au premier tour, ces jeunes de 18-20 ans qui ont donné majoritairement leurs voix à Mélenchon, se sont beaucoup moins déplacés aujourd’hui, constatait-il. Il s’attendait à une baisse de la participation de 10 % sur son bureau de vote.

A 22h30, les résultats tombent enfin. Avec une participation de 56,03 %, l’abstention reste la grande gagnante de la soirée. Sinon, Emmanuel Macron se détache largement avec 79,09 % des suffrages exprimés. Là encore, Mohammed et Cathy s’y attendaient. Dans une ville cosmopolite, avec une population largement issue de l’immigration, il était impensable que Marine Le Pen recueille beaucoup de voix, ni que beaucoup Dyonisiens prennent le risque de voir passer la candidate du Rassemblement national en n’allant pas voter, analysent-ils tous deux. Certains, tout de même, n’ont pas eu le cœur à choisir ce dimanche. Comme Bruno, juriste de 60 ans, qui a voté Mélenchon au premier tour. « Entre la peste et le choléra, je n’ai pas pu choisir », dit-il. Ines, la grande sœur de Sarah, a voté blanc, elle aussi. « J’aurais même pu voter Marine Le Pen, son idée d’en finir avec l’assistanat en France me plaisait plutôt, commence-t-elle. Mais elle a été beaucoup trop loin dans sa stigmatisation des religions, la religion musulmane en particulier. »

« Je préfère descendre en manif contre Macron que contre Le Pen »

Les autres Dionysiens croisés ce dimanche ont fait comme Malvin : ils ont donné leur voix au président sortant. « Mais par dépit », insiste Nora, tout sauf satisfaite par le premier quinquennat d’Emmanuel Macron. « Sa politique a contribué à creuser l’écart entre les classes les plus riches de la société française et toutes les autres, y compris la classe moyenne. A Saint-Denis comme ailleurs, on sent vraiment les Français résignés aujourd’hui. » « Beaucoup de choses m’ont déplu dans ce dernier quinquennat où, très vite, l’économie l’a emporté sur le social, abonde Solenn, qui cite la gestion du dossier des retraites, les coupes sombres dans les budgets des hôpitaux, des universités ou encore le peu d’attention porté au monde de la culture, dans lequel elle travaille. « On n’en a jamais parlé, d’ailleurs, dans la campagne », déplore-t-elle. Mais bon, poursuit-elle, « je préfère tout de même descendre en manif contre Emmanuel Macron que contre Marine Le Pen ». C’est aussi ce que dit Kheira, directrice de création dans le domaine de la publicité. Elle non plus n’a pas voté de gaieté de cœur pour Emmanuel Macron. « Mais je n’ai pas eu l’impression, pour autant, d’avoir eu à choisir entre la peste et le choléra, dit-elle, soucieuse de ne pas banaliser le Rassemblement national.