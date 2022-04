De notre envoyé spécial à Arras,

Au micro, la voix est légèrement éraillée. Mais sur la scène d’Arras, ce jeudi soir, Marine Le Pen a l’énergie des fins de campagne. La candidate du Rassemblement national remercie les milliers de militants, acheminés par bus jusque dans le Pas-de-Calais, pour son dernier grand meeting. A trois jours du second tour de la présidentielle, la députée du coin est, selon les derniers sondages, dans une position d’outsider face à Emmanuel Macron. Mais ses soutiens espèrent que le débat télévisé de la veille, qu’ils jugent réussi, permettra d’obtenir la victoire.

« Le barrage républicain ne fonctionne plus »

Certes, Marine Le Pen n’a pas connu mercredi la débâcle de l’épisode d’il y a cinq ans, mais la candidate, sur la défensive, n’a jamais mis à mal le président sortant. « En 2017, elle était trop agressive, maintenant, on lui reproche de ne pas l’avoir été assez. Je pense qu’elle a réussi son débat. Elle a montré qu’elle connaissait ses dossiers face à l’arrogance d’Emmanuel Macron. On sent que depuis quelques jours, il se passe quelque chose chez les Français, nous sommes à un point de bascule », veut croire Jean-Lin Lacapelle, député européen et porte-parole du RN, dans les travées du meeting.

Un peu plus loin, le maire RN de Beaucaire, Julien Sanchez, est sur la même ligne. « Elle a fait le job, sans s’abaisser au niveau des piques du chef de l’Etat. Le but n’était pas de faire plaisir à nos électeurs, déjà convaincus, mais de parler aux autres Français, insiste le porte-parole de la candidate. C’est jouable car beaucoup n’auront pas envie de voter Macron comme en 2017. Il est aujourd’hui plus détesté que Marine. Le barrage républicain ne fonctionne plus ».

Marine Le Pen appelle au « front anti-Macron »

Sur la scène, Marine Le Pen arbore un large sourire. Ce même sourire utilisé la veille pour répliquer aux attaques de son adversaire. Mais cette fois, la candidate lâche des coups bien plus sévères contre le président de la République. Lors du débat, « on a vu un Emmanuel Macron nonchalant, condescendant, et d’une arrogance sans limite. Un président ne devrait pas se tenir comme cela. Mais sommes-nous vraiment étonnés ? Son attitude d’hier soir, son dédain, c’est celui avec laquelle il traite les Français depuis bientôt cinq ans », lance-t-elle, sous les huées de la foule.

La prétendante à l’Elysée l’accuse de « ne pas aimer les Français » et dénonce « un quinquennat de délitement démocratique ». Elle appelle à une large mobilisation des électeurs dimanche prochain. « Pour faire barrage, on ne s’abstient pas, on vote, et on vote pour le seul front qui soit républicain, le front anti-Macron », dit-elle, tentant de renverser le traditionnel « barrage contre l’extrême droite », en ce jour anniversaire du 21 avril 2002. « Puisque Emmanuel Macron a voulu réduire ce scrutin à un référendum : banco ! La question est assez simple : Macron ou la France ? », interroge-t-elle sous les hourras.

Une fin de campagne plus difficile

Mais la candidate du RN connaît une campagne d'entre-deux tours plus compliquée que celle des derniers mois. En tentant de normaliser toujours plus son image pour convaincre le plus grand nombre, elle s’est parfois emmêlé les pinceaux, sur l’interdiction du voile islamique ou sur le référendum pour le retour de la peine de mort. Après le débat, les dernières enquêtes donnent d’ailleurs Emmanuel Macron vainqueur dimanche entre 55,5 et 57,5 %, soit un écart plus important qu’au soir du 10 avril.

Alors, à quelques heures de la fin de campagne, la candidate appelle le « peuple de France » à se « lever » dimanche. « Il est temps de te lever contre l’oligarchie, contre le mondialisme, contre la guerre incessante de tous contre tous. Peuple de France, lève-toi ! Peuple de France, lève-toi ! », lance-t-elle en fin de meeting. En attendant l’issue du scrutin, dimanche, c’est une salle de convaincus qui est ce soir debout.