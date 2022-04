C’est bien l’un des seuls points sur lequel Marine Le Pen et Emmanuel Macron se sont rejoints ce mercredi, lors du débat télévisé de l’entre-deux tours : la nécessité de booster l’apprentissage. Et ce pour plusieurs raisons, comme l’explique Pascal Picault, président de la Fédération nationale des directeurs de centres de formation d’apprentis (Fnadir) : « C’en est fini de l’image dégradée de l’apprentissage. Désormais, tout le monde sait que ça marche et que ça permet de résoudre à la fois la difficulté croissante qu’ont certains employeurs à recruter et le problème du chômage des jeunes. »

Aurélien Cadiou, président de l’Association nationale des apprentis de France (Anaf), souligne aussi les multiples bénéfices que tirent les deux parties de ce type de formations : « Les frais de scolarité sont pris en charge par l’employeur, les apprentis ont droit à des aides spécifiques pour trouver un logement et passer le permis de conduire. Et ils obtiennent un diplôme tout en mettant un pied dans la vie professionnelle. Pour les entreprises, c’est un moyen de former les jeunes aux compétences dont elles ont besoin et de prérecruter ». D’ailleurs, les conditions d’insertion professionnelles à l’issue d’un apprentissage sont excellentes : d’après une étude de la Dares publiée en mars 2022, en juillet 2021, un an après leur sortie d’études à l’été 2020, 69 % des apprentis avaient un emploi salarié dans le privé.

Un effet important sur le taux de chômage des jeunes

Politiquement aussi, l’apprentissage est un outil très utile. Car il fait mécaniquement baisser le taux de chômage des jeunes. Au total, selon une étude de l'OFCE publiée en mars 2022, « 422.000 emplois d’apprentis auraient été créés en deux ans [entre fin 2019 et fin 2021], expliquant l’immense majorité des emplois créés depuis 2019 ». Et de conclure : « La très forte baisse du taux de chômage, notamment celui des jeunes, reposerait donc sur une contribution très importante de l’apprentissage ».

Pas étonnant donc qu’Emmanuel Macron se soit laissé aller à un exercice d’autosatisfecit sur ce thème, déclarant que la France était passée de « 300.000 apprentis en début de quinquennat à 710.000 aujourd’hui ». Une progression qui s’explique par deux raisons : d’abord par la réforme de l’apprentissage en 2018, qui a permis de lever certains obstacles. « Elle a libéralisé l’apprentissage. Car avant celle-ci, pour ouvrir un Centre de formation d’apprentis (CFA) ou une classe dans l’un d’eux, il fallait obtenir l’aval du Conseil régional », note Aurélien Cadiou. « Ça pouvait mettre un an, et maintenant, ça se fait en trois jours. Du coup, on est passé de 1.000 CFA environ en 2018 à 2.000 aujourd’hui ». Par ailleurs, s’il fallait auparavant se caler sur le calendrier scolaire pour signer un contrat d’apprentissage, on peut désormais le faire à tout moment de l’année.

Des aides à l’embauche qui ont joué à plein

La deuxième raison de la montée en flèche des contrats d’apprentissage pendant le quinquennat repose sur la revalorisation des aides dont ont bénéficié les entreprises depuis 2022. Depuis la crise du Covid-19, a été mise en place une prime exceptionnelle à l’apprentissage encore plus intéressante : il s’agit d’une aide financière de 5.000 euros pour chaque contrat d’alternance conclu avec un mineur, et de 8.000 euros pour les apprentis majeurs. « Et alors que les aides étaient réservées aux employeurs de moins de 250 salariés, elles sont désormais accessibles à toutes les entreprises », souligne Aurélien Cadiou.

Fort de ces constats, les prétendants à l’Elysée ont bien conscience qu’ils ont tout intérêt à soutenir encore l’apprentissage. S’il est élu, Emmanuel Macron prolongera, au moins à court terme, cette prime exceptionnelle, initialement prévue pour s’arrêter fin juin. Marine Le Pen a aussi annoncé un chèque apprentissage qui bénéficiera aux entreprises. Ces dernières recevront 2.750 euros pour l’embauche d’un jeune de moins de 16 ans, ou 4.000 euros pour un plus de 16 ans. Parallèlement, la candidate du RN souhaite augmenter le revenu des alternants, en accordant une prime de 230 euros mensuelle à tous les moins de 18 ans et de 330 euros pour les 18-25 ans. « On peut imaginer qu’après 2023, le président ou la présidente réduira progressivement les aides pour ne les accorder qu’à certains secteurs, par exemple », lance Pascal Picault. Mais en veillant tout de même à ne pas casser la dynamique…