Un débat tendu, respectueux et instructif. Cinq ans après son duel raté face à Emmanuel Macron, Marine Le Pen avait juré via ses proches qu’elle serait cette fois mieux préparée. Et si elle a été mise en difficulté au cours de la première heure sur le pouvoir d’achat et la Russie, la candidate du rassemblement national s’est ressaisie ensuite, sans véritablement parvenir à bousculer le chef de l’Etat et son bilan. Au final, les deux candidats ont pu afficher leurs différences sur une dizaine de sujets chauds. Et les Français les départageront dimanche.

Salaires et pouvoir d’achat : « bouclier » contre baisse de la TVA

Emmanuel Macron et Marine Le Pen se sont accrochés sur leurs propositions respectives d’incitations à augmenter les salaires et primes, chacun accusant l’autre de faire croire que les hausses seront « automatiques ». La cheffe de file du RN a défendu sa proposition de geler « les cotisations patronales » en cas d’augmentation de « 10 % des salaires jusqu’à 3 fois le Smic ». Le chef de l’Etat est revenu sur le dispositif de prime versée par les entreprises, qui sera défiscalisée jusqu’à 6.000 euros.

Les deux candidats se sont aussi opposés sur leurs méthodes pour protéger le pouvoir d’achat, notamment sur l’énergie, le premier défendant le « bouclier » actuel et son projet de « chèque alimentaire », la seconde prônant une baisse de TVA.

Marine Le Pen a expliqué vouloir baisser la TVA sur l’énergie à 5,5 % au lieu de 20 % ainsi qu’une TVA à 0 % sur un panier de produits de première nécessité, « tant que l’inflation est supérieure d’un point à la croissance », ce qui selon elle est le cas. Emmanuel Macron lui a reproché de comparer, à tort, la croissance trimestrielle et l’inflation annuelle, alors qu’en termes trimestriels, la croissance est, a-t-il dit, supérieure à l’inflation. « Donc votre mesure ne pourrait pas s’appliquer aujourd’hui », a-t-il dit.

Russie : Marine Le Pen « solidaire » de l’Ukraine, Macron l’accuse de « dépendre du pouvoir russe »

Marine Le Pen a exprimé sa « solidarité absolue » avec le peuple ukrainien face à « l’agression russe ». Mais Emmanuel Macron l’a accusée « dépendre du pouvoir russe » et « de monsieur Poutine » pour avoir « contracté un prêt auprès d’une banque russe ». Le RN continue de rembourser un prêt de 9 millions d’euros à un créancier lié à d’anciens militaires russes. « Vous parlez à votre banquier quand vous parlez de la Russie, c’est ça le problème madame Le Pen », a déclaré le président candidat, la cheffe de file du RN répondant être « une femme absolument et totalement libre ».

Europe : Le Pen ne veut pas sortir de l’UE mais veut une « Europe des nations »

Le président sortant a accusé son adversaire de « mentir sur la marchandise », la candidate de l’extrême droite considérant n’avoir « jamais vu les dirigeants français défendre les intérêts des Français » dans l’UE. « Ne tombez pas dans le complotisme », a lancé Marine Le Pen quand Emmanuel Macron l’a accusée de vouloir « sortir de l’UE », ce dont s’est défendue la candidate RN, assurant vouloir une « Europe des nations ».

Retraites : Entre 60 et 62 ans pour Le Pen, entre 64 et 65 pour Macron

Partir à 64 ou à 65 ans, comme envisagé par Emmanuel Macron, est « profondément injuste » et « absolument pas justifié sur le plan budgétaire », a martelé Marine Le Pen qui veut rester « entre 60 et 62 ans ». « Je veux garder ce trésor qu’est notre système par répartition » a répliqué Emmanuel Macron, rappelant qu’il proposait un système glissant ajoutant quatre mois par année, pour arriver à 65 ans en 2031.

Enseignants : Les deux candidats favorables à des hausses de salaires

Emmanuel Macron a annoncé vouloir relever les rémunérations des enseignants de manière à ce qu’il n’y ait « plus de démarrage de carrière sous les 2.000 euros » par mois, une augmentation « conditionnée à absolument rien » selon le candidat. Cet engagement signifiera une hausse « d’environ 10 % » pour les enseignants en début de carrière, a-t-il précisé lors du débat avec Marine Le Pen à quatre jours du second tour, sans indiquer de date. « La revalorisation des enseignants a débuté sous ce quinquennat », a-t-il assuré. Marine le Pen, elle, a dit vouloir revaloriser les salaires des professeurs de « 3 % par an », avec une demi-journée de travail supplémentaire en primaire, rémunérée en plus.

Impôts : ISF contre taxe d’habitation

Marine Le Pen a attaqué le bilan économique « mauvais » et « injuste » d’Emmanuel Macron, qu’elle a taxé de « Mozart de la finance », et qui a lui assuré avoir « protégé » de la crise du Covid-19 grâce au « quoi qu’il en coûte ». « Vous parlez baisse d’impôt, vous parlez toujours des gros et pas des petits », a accusé la candidate RN, en citant la suppression de l’Impôt sur la fortune (ISF). « C’est la (suppression de) la taxe d’habitation de très très loin » qui a été la baisse d’impôt la plus grande, a rétorqué Macron.

Climat : « Climato-hypocrite » contre « climatosceptique »

Marine Le Pen et Emmanuel Macron ont affiché leurs divergences sur l’écologie, la première accusant le second d’être « climato-hypocrite » et de soutenir « le pire de l’écologie punitive », tandis qu’elle était traitée de « climatosceptique » en baissant la TVA qui va « subventionner » les énergies fossiles. La candidate RN s’est déclarée favorable à « la transition » écologique mais il faut qu’elle soit « beaucoup moins rapide ». Mais pour Emmanuel Macron, « il n’y a pas de stratégie de sortie des énergies fossiles qui passe par le tout nucléaire » et il est donc nécessaire d'« investir dans le renouvelable ».

Sécurité : « Ensauvagement » contre « postures »

Les deux candidats ont débattu des moyens de combattre l’insécurité, « une vraie barbarie » et « un ensauvagement », notamment en raison de « l’immigration anarchique et massive », selon Marine Le Pen. Tandis qu’Emmanuel Macron a défendu une sécurité « avec des moyens » et non « avec des postures ». « Moi, j’ai le sens du commandement : durant ce quinquennat j’ai tenu mes engagements, 10.000 postes de policiers et de gendarmes ont été créés », a fait valoir Emmanuel Macron.

Voile : Une interdiction dans l’espace public pourrait « créer la guerre civile », selon Macron

Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont eu en fin de débat une rude passe d’armes autour du voile et de la laïcité, le chef de l’Etat accusant son adversaire de « trahir l’esprit français et de la République ». « Je suis pour l’interdiction du voile dans l’espace public » car « le voile est un uniforme imposé par les islamistes » et « une grande partie des jeunes femmes qui le mettent ne peuvent pas faire autrement », a estimé la candidate RN. « Ce que vous proposez est une trahison de l’esprit français et de la République », a rétorqué M. Macron en accusant son adversaire de « créer la guerre civile » avec cette mesure.

Le mot de la fin : Une élection « référendum »

« Le 24 avril c’est un référendum pour ou contre ce que nous sommes », a terminé le chef de l’Etat. Son adversaire, elle, a dit vouloir être la présidente « du bon sens », opposant « le localisme au globalisme ». Verdict dans trois jours.