L’un veut garder son avance, l’autre rattraper son retard. Emmanuel Macron (LREM), arrivé en tête du premier tour de la présidentielle dimanche avec 27,35 % des voix, et Marine Le Pen (RN), qui a remporté 23,97 % des suffrages, sont d’ores et déjà lancés dans la bataille du second tour. Un remake de 2017 qui promet d’être bien plus serré qu’il y a cinq ans. Déplacements, meetings, débat, fin de campagne… Quel est le programme des quinze prochains jours ? 20 Minutes fait le point ?

Macron à Marseille, Le Pen à Avignon

Arrivé presque en dernière minute dans la campagne du premier tour, notamment à cause de la gestion de la guerre en Ukraine, le président sortant entend accélérer pour ce deuxième et dernier round. Pour occuper le terrain, Emmanuel Macron part sur les terres de son adversaire et se rend ce lundi à Denain, Carvin et Lens, dans le Nord et le Pas-de-Calais. Puis mardi, il tiendra un rassemblement sur la place du Château de Strasbourg, en fin de journée, dans le cadre d’un déplacement dans le Grand-Est. Le président devrait donc enchaîner les déplacements, mais également des passages au 20h, avant un grand meeting prévu à Marseille samedi.

De son côté, Marine Le Pen avait prévu ce lundi matin de réunir les cadres du Rassemblement national à Paris, pour se mettre en ordre de bataille en vue du second tour. Peu d’informations ont filtré sur des déplacements futurs, mis à part le grand meeting qu’elle tiendra ce jeudi à Avignon.

Rendez-vous mercredi 20 pour le débat

Si le début de la campagne officielle du second tour aura lieu vendredi prochain, le 15 avril, tous les regards seront alors tournés vers le mercredi suivant, le 20 avril. Le président sortant et son adversaire s’affronteront à parti de 21h, un débat qui sera retransmis en direct sur TF1, France 2 et sur les chaînes d’info en continu.

Puis le 22, vendredi soir, ce sera la fin de la campagne officielle, avant le vote du second tour dimanche 24.