Non, Eric Zemmour n’est pas donné au deuxième tour par un sondage, contrairement à ce qui circule par SMS. La Commission nationale de contrôle de la campagne électorale et la Commission des sondages ont appelé vendredi les électeurs à la plus « grande prudence sur les messages qui pourraient circuler en relation avec des résultats se référant à des "sondages" mais qui ne constituent pas des sondages et ne peuvent donc se prévaloir de ce terme ».

Elles ont également demandé aux « médias, plateformes et réseaux sociaux et les particuliers à ne pas relayer » ces messages « qui peuvent constituer une information trompeuse ».

Pécresse furieuse

Juste avant la fin officielle de la campagne électorale à minuit, ce « faux sondage », qui envoie Éric Zemmour au second tour, a été diffusé par SMS à de nombreuses personnes. Certains partisans du polémiste d’extrême droite l’ont aussi relayé sur les réseaux sociaux. La candidate LR Valérie Pécresse a immédiatement saisi la Commission des sondages et accusé nommément Eric Zemmour de « diffuser actuellement illégalement par SMS un faux sondage ».

« Ce SMS, non sollicité par ses destinataires et contrevenant à toutes les réglementations relatives à la protection des données personnelles n’est d’ailleurs même pas signé par son auteur, faisant croire à une diffusion spontanée voire informative », explique-t-elle dans un communiqué.