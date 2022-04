Glisser son bulletin dans l’urne, c’est voter pour une personnalité. Pour un parcours, un parti, une vision. Et surtout, pour un programme. Oui mais voilà, vous n’avez pas pu suivre chaque meeting ni chaque débat télé car vous n’êtes pas journaliste politique. Et la propagande électorale ? Elle est encore bloquée dans votre boîte aux lettres (qui est elle-même bloquée).

Alors bien sûr, en tant que fidèle lecteur ou lectrice de 20 Minutes, vous avez déjà testé plusieurs fois notre boussole Cevipof-Sciences Po, qui permet de savoir quel candidat matche le plus avec vos idées. Mais vous vous dites que, quand même, un petit rappel ne serait pas de trop. Juste pour être sûr. Ça tombe bien, 20 Minutes s’est penché sur les programmes des candidats depuis plusieurs semaines.

Les propositions sur la Santé

L’hôpital. La crise du Covid-19 n’est pas encore terminée, mais l’hôpital public n’a pas attendu la pandémie pour être en souffrance. Formation et rémunération des soignants, réouverture de lits, renforcement des ponts entre public et privé… Chacun des candidats a conscience des limites du système actuel. Mais si le diagnostic est partagé, les remèdes, eux, sont différents, comme nous vous l'avons expliqué ici.

Les Ehpad. L’autre sujet fort en santé, c’est bien sûr l’affaire Orpea et le devenir des Ehpad. Les candidats se sont-ils suffisamment emparés de la question du grand âge ? Quelles mesures proposent-ils pour offrir un quotidien décent à nos aînés ? Veulent-ils améliorer les conditions de travail des personnels ? Eviter les dérives ? On y répond par là.

Les déserts médicaux. Ils reviennent à chaque élection présidentielle. Et 2022 n’a pas fait exception. Un problème qui ne devrait d’ailleurs faire que grandir avec le vieillissement de la population, le manque durable de généralistes, et les maladies chroniques toujours plus courantes dans les prochaines années. Comment y remédier ? Voici les réponses des candidats.

La Petite enfance. Difficile de se faire une place dans les débats entre la guerre en Ukraine, le Covid-19 ou l’affaire McKinsey. Il y a pourtant des choses à dire sur la Petite enfance et les manières de l’améliorer. Augmentation du congé paternité et du nombre de places en crèche, baisse des impôts pour toutes les familles dès le premier enfant… Qui envisage quoi ?

Les propositions sur l’Education

Les profs. C’est une profession à choyer pour les candidats, car son avenir intéresse les parents d’élèves. Que proposent les aspirants à la fonction suprême pour les enseignants ? S’il y a consensus pour augmenter les salaires, certains souhaitent les conditionner. La gauche mise sur des recrutements, quand les autres veulent revoir l’affectation des profs. Sans oublier la question de la formation où, là encore, les candidats sont loin d’être d’accord. Pour vous faire une idée, c'est ici.

L’école primaire. Passons de l’autre côté de la classe, pour voir les propositions qui concernent les jeunes élèves (et qui vont encore plus intéresser les parents). Réforme du calendrier scolaire, mesures de soutien, focus sur la discipline, diminution de la taille de classes… Les candidats n’ont pas chômé, mais pas sûr que tout le monde ait une bonne note. A vous d'en juger par là.

Les étudiants. A l’autre extrémité du parcours scolaire, les problématiques sont tout aussi nombreuses. Comment désengorger les facs ? Faut-il enterrer Parcoursup ? Comment agir sur les frais d’inscriptions ou les logements étudiants ? Particulièrement impactée par la pandémie de Covid-19, cette tranche d’âge a de nombreuses attentes. Mais quel candidat saura les combler ?

Les propositions sur l’Economie

Le pouvoir d’achat. La gauche veut passer par le Smic, la droite par les charges sociales. Tous sont confrontés à l’inflation galopante et la hausse des prix de l’énergie, conséquences de la guerre en Ukraine et de la pandémie de Covid-19. Mais qui donc a la bonne formule pour améliorer le pouvoir d’achat des Français, l’un des thèmes majeurs de la campagne ? Voici leurs propositions.

La jeunesse. Parler aux jeunes, c’est notamment parler d’argent. Un fort enjeu en vue de limiter leur abstention. Nouveauté cette année : alors que traditionnellement, ce sont les partis de gauche qui font des propositions sociales à leur attention, cette fois-ci, tout le monde s’y met. RSA jeunes, revenu citoyen, contrat d’engagement, contrat de travail universel, chacun y va de son idée plus ou moins nouvelle. Les autres leviers pour agir ? Les bourses étudiantes, la fiscalité ou les aides spécifiques. On déroule les programmes par ici.

La souveraineté alimentaire. Encore une conséquence des deux dernières années, conjugaison de la crise du Covid-19 et de l’invasion russe en Ukraine : la souveraineté alimentaire alimente les débats. Retrouver son autonomie, c’est bien, mais comment faire ? Il faut miser sur la production locale, mais aussi accentuer le protectionnisme, proposent certains candidats. Sans oublier d’aider les principaux intéressés : les agriculteurs et les éleveurs. Un vaste chantier qui divise les prétendants à l'Elysée.

Les propositions sur l’environnement

La transition énergétique. Elle est partout, mais dans quelle proportion exactement dans les programmes ? Leur comparaison montre de nombreux clivages. Nucléaire, éolien, rénovation des bâtiments, place de la voiture dans les villes, il n’y a pas de consensus. Seule exception : le virage électrique pris par l’automobile. Pour vous faire une idée, cliquez ici.

La biodiversité. Un débat enflammé – celui de la chasse – revient encore et toujours, avec ses pro et ses anti. Mais les questions de biodiversité, et les propositions qui vont avec, sont bien plus larges que cela. On parle d’artificialisation des sols, de culture forestière, d’usage de pesticides ou de protection animale. Des thèmes que les candidats n'ont pas tous repris à leur compte.