Plus que cinq jours avant le premier tour de l’élection présidentielle. Dimanche, électeurs et électrices sont appelés à se rendre dans leur bureau de vote pour désigner le ou la candidate qu’ils souhaitent voir à la tête de l’Etat. Mais si la levée des restrictions sanitaires, le 14 mars, s’est accompagnée de la fin du port du masque obligatoire dans les lieux publics clos, l’épidémie de Covid-19 toujours en cours a poussé le gouvernement à élaborer un protocole sanitaire, dont les détails ont été précisés par le ministère de l’Intérieur.

Au programme des deux tours : aucune restriction sanitaire dans les bureaux de vote. Mais quelques gestes barrières sont vivement recommandés, et la logistique du scrutin prévoit des mesures destinées à tenir le coronavirus à distance des urnes. Histoire d’éviter de reproduire le scénario catastrophe des élections municipales du printemps 2020.

Un vote sans aucune restriction sanitaire (et sans la cacophonie des municipales de 2020)

Au début de la pandémie il y a deux ans, à la veille du premier confinement et alors que masques et gel hydroalcoolique étaient quasi introuvables, s’était donc tenu le premier tour des municipales, à l’issue duquel nombre d’assesseurs – et d’électeurs – avaient contracté le Covid-19. Ce qui avait valu au gouvernement d’être fustigé par l’ensemble de la classe politique, qui avait dénoncé sa mise à l’écart de toute concertation, et qui avait poussé l’exécutif à repousser le second tour. Deux ans plus tard, à la veille du scrutin suprême, pas question d’emprunter la même voie, même si la situation sanitaire est radicalement différente.

Le gouvernement a réuni début janvier l’ensemble des candidats déclarés et tous les partis représentés au Parlement « pour un échange sur le déroulement de la campagne présidentielle dans le contexte épidémique tendu », et annoncé la création d’un comité de liaison Covid-élections. Une « démarche suscitée par la forte pression épidémique liée à la diffusion très rapide du variant Omicron », a précisé le chef du gouvernement, Jean Castex.

Placé sous l’égide du Conseil d’Etat et des services de l’Intérieur, ce comité a rendu sa copie il y a quelques jours. A la clé : un protocole assez souple selon lequel, on l’a dit, le vote est organisé sans aucune restriction sanitaire. Pas question de se voir demander un pass vaccinal ni même un masque couvrant le nez et la bouche. Ainsi, « il ne peut être exigé des électeurs et des personnes participant à l’organisation ou au déroulement du scrutin aucun des documents suivants : preuve de vaccination, certificat de rétablissement ou de réalisation d’un test virologique », indique le ministère. « Voter est un droit constitutionnel, donc rien ne saurait interdire à une personne d’aller voter », « il n’y aura pas de pass sanitaire, de pass vaccinal, ou de test exigé pour aller voter à l’entrée des bureaux de vote », a confirmé le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, le 30 mars.

Le masque pas obligatoire, mais conseillé

Ainsi, fini le temps de l’isolement des personnes covidées : « Pour des personnes qui seraient contaminées dans les jours précédant le vote, elles pourront aller voter », a assuré Gabriel Attal. Toutefois, le gouvernement précise que si « le port du masque et les règles de distanciation physique ne sont pas obligatoires dans les bureaux de vote, le port du masque reste fortement recommandé ». Vague de sous-variant BA.2 oblige, les autorités appellent logiquement toutes « les personnes symptomatiques, les personnes cas contacts à risque, les personnes ayant été dépistées positives au Covid-19, et jusqu’à 7 jours après leur sortie d’isolement », à s’y rendre masquées.

Une recommandation adressée également aux électeurs les plus vulnérables. Sont ainsi invitées à aller voter masquées « les personnes âgées, immunodéprimées, malades chroniques et fragiles, ainsi que leurs aidants ».

Et si la fin du masque obligatoire vous fait sortir de chez vous sans, « dans tous les bureaux de vote, des masques chirurgicaux seront mis à la disposition des électeurs et des personnes participant à l’organisation ou au déroulement du scrutin qui souhaiteraient en porter », prévoit le protocole. Pour la bonne tenue du scrutin, il pourra être demandé aux électeurs portant un masque « de le retirer brièvement pour procéder à la vérification de leur identité », ajoute le ministère.

Gel hydroalcoolique, mesures d’hygiène et aération des bureaux au programme

Mais la fin des restrictions ne doit pas avoir pour effet la fin des gestes barrières. « Le lavage des mains reste (…) essentiel », rappelle le gouvernement. A cet effet, « un point de lavage des mains ou du gel hydroalcoolique sera mis à disposition des électeurs, précise le protocole. Et le matériel mis à disposition des électeurs (stylos, rangements, urnes, isoloirs), sera nettoyé de manière fréquente au cours du scrutin ».

En outre, alors que nombre d’experts appellent depuis de longs mois à veiller à la qualité de l'air intérieur, chaque « bureau de vote fera l’objet d’une aération très régulière : dix minutes toutes les heures, ou selon les indications des capteurs de CO2 si la salle en est équipée ».

Enfin, promet Beauvau, « pour les personnes participant à l’organisation ou au déroulement du scrutin qui le souhaiteraient, des autotests seront mis à disposition ». Car le virus continue de circuler activement. A ce jour, les contaminations restent à un niveau élevé, avec une moyenne sur sept jours de plus de 138.000 cas quotidiens, rapporte Santé publique France, soit 10.000 de plus qu’il y a une semaine.