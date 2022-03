Etudiant en sciences politiques à Paris, Arthur d’Hyfte passe son temps libre dans le 8e arrondissement, près des Champs-Elysées. Le mouvement politique d’Eric Zemmour, Reconquête !, s’y est installé il y a quelques mois au 10 rue Jean-Goujon. A seulement 20 ans, le jeune homme a intégré Génération Z, « le mouvement jeune de Reconquête ! », en juin dernier.

Arthur d’Hyfte se rend donc régulièrement dans le QG haussmannien de son candidat, mais pas que. « On se déplace aussi beaucoup sur les marchés pour tracter », raconte-t-il. « C’est une très belle aventure, totalement nouvelle. Pour l’instant, ça apporte de beaux fruits », se réjouit-il. Arthur a choisi Eric Zemmour, car c’est selon lui « le candidat le plus à même de représenter les intérêts de la France ». « Il défend la place du pays dans le monde : sa grandeur, sa puissance, son histoire. Je pense que c’est le mieux placé pour remporter l’élection et unir le peuple français sous une même bannière. »





« Ça forme intellectuellement »

En pleine préparation pour le meeting du Trocadéro, qui s’est déroulé dimanche 27 mars, le jeune militant rappelle les principaux points du programme de son candidat. « Pour moi, la première proposition à mettre en place, c’est le référendum sur l’immigration et la justice. Ce sera le socle fondateur de la politique d’Eric Zemmour pour le quinquennat. »

Fier de l’évolution du mouvement Génération Z, qui compte aujourd’hui près de 10.000 membres et des antennes à travers la France, Arthur souhaite donner un conseil aux jeunes pour s’intéresser à la politique : « Il faut rentrer dans un mouvement et s’y investir. On passe des moments de camaraderie inoubliables. Ça forme intellectuellement, physiquement et pratiquement. Le meilleur moyen de lutter dans la vie, c’est d’aller voter ! »