La métropole Nice Côte d’Azur et le département des Alpes-Maritimes fusionnés ? Le « vrai projet de simplification » défendu par Emmanuel Macron s’est trouvé de nouveaux détracteurs. Comme le député Eric Ciotti et le président du conseil départemental Charles-Ange Ginesy, les élus d’Antibes, Cannes et Grasse, également LR, ont officialisé ce jeudi leur vive opposition à cette idée « déconnectée de la réalité de [leur] territoire ».

Composé de quatre communautés d’agglomération de l’ouest des Alpes-Maritimes, le pôle métropolitain Cap Azur a adopté en conseil « une motion contre toute fusion », a indiqué cette collectivité. Née en 2018, elle réunit plus de la moitié des communes que compte le département.

Au nom de « l’équité et de la solidarité territoriale »

Jean Leonetti, David Lisnard, Jérôme Viaud, (maire LR d’Antibes, Cannes et Grasse et présidents de leur propre communauté d’agglomération) ainsi que Charles-Ange Ginésy (également à la tête de la Communauté de communes Alpes d’Azur) « refusent » ce projet, précise un communiqué. Ils défendent « l’indispensable couple communes-département […] garant », selon eux, « de l’équité et de la solidarité territoriale ».

Le président de la République candidat à sa réélection avait expliqué, le 17 mars, avait jugé que l’idée d’une fusion était « loin d’être inintéressante ». Et elle pourrait, selon lui, se concrétiser si le président de la métropole niçoise Christian Estrosi​, qui la défend également, « arrive à convaincre un ou deux de ses collèges ».