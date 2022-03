Le candidat de la France insoumise tenait un meeting ce dimanche sur la plage marseillaise du Prado.

« Dans les électeurs de Madame Le Pen, il y a beaucoup de fâchés qui ne sont pas fachos et clairement il faut que je leur parle », souligne-t-il dans une interview accordée ce midi à France 2, en commentaire d’un récent sondage qui ne le place désormais plus qu’à trois points de la candidate du Rassemblement national.

Dynamique Mélenchon

En effet la dynamique semble être du côté de Jean-Luc Mélenchon concernant lequel tous les instituts montrent des progressions dans les sondages pour le premier tour de l’élection. Selon Opinion Way​, le candidat d’extrême gauche serait ainsi à 14 % des intentions de vote cette semaine, contre 12 % la semaine dernière. Même constat pour Ifop-Fiducial, qui place le candidat en troisième place pour le premier tour, toujours à 14 % d’intention de vote. Le candidat de La France Insoumise a donc tout intérêt à se montrer le plus rassembleur possible.