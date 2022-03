Pour Valérie Pécresse, la mort d’Yvan Colonna est « un drame ». Tout en estimant qu’ Emmanuel Macron avait « joué la montre » dans le dossier des prisonniers corses, la candidate à la présidentielle a appelé lundi « à ne pas embraser la Corse » .

Yvan Colonna​, le militant indépendantiste corse condamné à la perpétuité pour l’assassinat du préfet Erignac, est décédé lundi soir des suites de son agression à la prison d’Arles le 2 mars, a annoncé sa famille, via son avocat Patrice Spinosi.

Pécresse veut renforcer les forces de l’ordre

« Sur Yvan Colonna, c’est un drame, et j’appelle à garder le calme et le sang froid et à ne pas embraser la Corse », a déclaré la candidate LR sur CNews, après les manifestations parfois violentes de ces dernières semaines. « Je souhaite le retour à l’ordre en Corse et j’appelle tous nos compatriotes corses au calme et à la retenue », a-t-elle ajouté, estimant « absolument indispensable dans le contexte actuel » de renforcer les forces de l’ordre sur place.

Valérie Pécresse a en outre affirmé que l’on « ne négocie pas sous la pression de la rue, on négociera (sur l’autonomie de la Corse) quand l’ordre sera revenu ». Elle s’est dite « favorable, mais pas que pour la Corse, à un grand pacte avec les régions ». « Je veux cette décentralisation, je suis régionaliste et patriote et européenne, je n’ai pas peur de donner du pouvoir aux régions mais si on donne de l’autonomie, il faut que ce soit avec des obligations de résultat », a-t-elle développé.