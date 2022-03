2009, le 5 juin. François Bayrou sort d'« un affrontement violent, bref, et loin d’être anodin » avec Daniel Cohn-Bendit, la veille sur le plateau de l’émission « A vous de juger ». A trois jours des élections européennes, les deux têtes de liste ne se sont pas ménagées. Répondant à des insinuations de complaisance à l’égard de Nicolas Sarkozy, Daniel Cohn-Bendit a cédé au tutoiement et à l’injure : « Mon pote, je te dis, jamais tu ne seras président de la République, parce que t’es trop minable ». En représailles, François Bayrou abattra une autre carte, celle de la pédophilie : « Je trouve ignoble, moi, d’avoir poussé et justifié des actes à l’égard des enfants que je ne peux pas accepter ». Référence à des écrits polémiques de Cohn-Bendit à propos de la sexualité des enfants datés de 1975. Ecrits qui, d’ailleurs, referont surface lors des élections européennes… de 2019. Mais ce n’est pas le sujet du jour.

Le spectacle de la politique et des médias

Une joute politique qui dégénère en pugilat, rien que de très banal. Jadot et Zemmour en ont fourni une nouvelle illustration le 17 mars dernier. Mais l’accusation est grave, surtout si proche du scrutin. En juin 2009, je suis alors en stage de fin d’étude au sein de la rédaction web de 20 Minutes. Formé à Cannes et Montpellier, je ne suis à Paris que depuis quelques mois et c’est le premier événement de cette ampleur que je couvre. Quand François Bayrou convoque une conférence de presse au siège du MoDem, évidemment, je suis le premier à vouloir m’y rendre. Mais pas le seul. A mon arrivée au 133 bis rue de l’Université, je suis loin d’imaginer le spectacle auquel il va m’être donné d’assister. Un François Bayrou dans le rôle de l’hôte affable, encerclé d’un essaim de journalistes suspendus à ses lèvres. Je ne compte plus les micros aux bonnettes imprimées aux couleurs de leur média. Je ne vois que les noms ; toutes les rédactions les plus prestigieuses ont fait le déplacement. Même si elle a sans doute coûté quelques points au MoDem, cette passe d’armes sera vite oubliée. Reste que c’est ce jour-là que je me suis dit : « Ca y est, t'as les pieds dans l'actualité de la France. »