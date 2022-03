« Il aurait mieux fait de tourner sa langue sept fois dans sa bouche ». Le sénateur Gérard Longuet n’a pas mâché pas ses mots jeudi 17 mars à l’encontre du président de la République Emmanuel Macron et de ses prises de position sur la guerre d’Algérie.

« Il a réussi à se fâcher avec les pieds-noirs et les Algériens », a-t-il déclaré lors de l’émission Face aux Territoires. « Il aime bien jouer les éléphants dans un magasin de porcelaine », a-t-il aussi observé.

Face aux territoires, une émission différente

