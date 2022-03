Cherchant à convaincre les Françaises de voter pour elle, Marine Le Pen leur a adressé une lettre, publiée dans Le Figaro le 8 mars, à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes. La candidate du Rassemblement national à la présidentielle a dénoncé le harcèlement de rue « qui fait des femmes le gibier d’un jeu pervers ».

Elle propose, « en plus de sanctions lourdes », d’inscrire au fichier des délinquants sexuels les harceleurs de rue et d’expulser les étrangers « qui se livrent à ses pratiques outrageantes ». « Je ferai baisser la tête à ceux qui croient pouvoir ignorer qu’en France on respecte les femmes », écrit-elle.

Elle montre aussi du doigt le fait que, dans la vie quotidienne, les femmes intègrent « des stratégies d’évitement comme de changer de trottoir, d’éviter certains lieux comme des cafés, de rentrer en taxi plutôt qu’en transport après une certaine heure, de se garder de porter une jupe dans certains quartiers ».

FAKE OFF

Cette proposition, inscrite dans le programme du RN, révolte Stop au harcèlement de rue. L’association, créée en 2014, intervient notamment auprès des jeunes ou des entreprises pour sensibiliser au sexisme et estime plus globalement, sur son site, que « la répression ne suffira jamais à elle seule pour faire reculer le harcèlement de rue ». Elle dénonce, dans une réponse par mail, une « tentative d’utiliser la cause féministe pour appuyer des positionnements racistes ».

A partir de témoignages reçus et de l’expérience des militantes et militants, celle-ci indique que « le "harceleur de rue” est pluriel ; il n’y a ni apparence, ni appartenance religieuse, ni appartenance ethnique réelle ou supposée, qui ne ressorte plus qu’une autre. Affirmer le contraire est faux et relève souvent d’un biais de confirmation. »

Rejetant aussi l’idée que le phénomène aurait davantage lieu dans « certains quartiers », Stop au harcèlement de rue souligne que celui-ci se produit « dans tous les quartiers des villes investiguées, avec une prévalence – statistiquement logique – dans les zones les plus fréquentées. Il n’y a pas de “quartier sensible”. » Pour l’affirmer, l’association s’appuie sur les données de ses événements, où elle propose aux personnes d’épingler sur une carte les lieux publics où elles ont subi du harcèlement ou une agression pour la dernière fois.

« Pas un fichier fourre-tout »

Du côté des forces de l’ordre, le syndicat Unsa Police regrette une proposition qui compliquerait l’utilisation du fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (Fijais). « Il ne faut pas en en faire un fichier fourre-tout, on va compliquer la tâche des enquêteurs », explique Thierry Clerc, secrétaire général adjoint Unsa Police.

Le Fijais sert à recenser les personnes condamnées ou mises en cause pour certaines infractions sexuelles ou violentes (viols, agressions sexuelles, pédocriminalité). Il a pour objectif d’empêcher leur répétition et de faciliter l’identification et la localisation des auteurs de ces dernières.

Une contravention de 90 euros

Il est notamment utilisé dans le cadre d’enquêtes pour des recherches de personnes concernant des affaires de viols ou d’agressions sexuelles. « Si on commence à y mettre les harceleurs de rue, il y aura forcément davantage de monde. Quel sera l’intérêt alors de l’utilisation du fichier dans le cadre des enquêtes ? », interroge Thierry Clerc.

Pour rappel, le harcèlement de rue peut être sanctionné comme outrage sexiste depuis l’été 2018. Il est puni d’une contravention de 90 euros, et jusqu’à 1.500 euros en cas de circonstances aggravantes. Emmanuel Macron a annoncé en janvier vouloir, dans une nouvelle loi qui ne pourrait être votée qu’après 2022, tripler à 300 euros cette amende, un acte qui serait alors qualifié de délit.