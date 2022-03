La candidate du Rassemblement national,Marine Le Pen, a obtenu pour sa campagne présidentielle un prêt de 10,7 millions d’euros de la part d’une banque hongroise, d’après sa déclaration de patrimoine publiée mardi.

Un prêt qui s’étale sur 16 mois

Le montant du prêt s’établit à 10,691.775 millions d’euros sur 16 mois, et provient de l’établissement hongrois MKB, selon la déclaration publiée par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Dans ce même document, Marine Le Pen déclare un patrimoine immobilier de 1,294.484 million d’euros, sur trois biens, situés dans le Morbihan, dans les Hauts-de-Seine et dans les Yvelines.

Des rémunérations diverses

Sa déclaration d’intérêts et d’activités confirme par ailleurs que la candidate a été rémunérée en 2021 comme présidente du RN bien que ce poste soit occupé depuis septembre par l’ex-numéro deux du parti Jordan Bardella, qui avait dit assumer cette fonction « bénévolement ». Cette rémunération depuis 2018 s’établit à 60.000 euros par an, soit 5.000 euros par mois. En tant que députée du Pas-de-Calais, Marine Le Pen déclare aussi chaque année 70.773 euros nets imposables. Élue conseillère départementale en juin 2021, elle touche pour cette fonction 20.764 euros nets par an.

Le RN très endetté

Marine Le Pen avait « alerté » le président Emmanuel Macron sur les difficultés de financement de la campagne présidentielle, avec des candidats « confrontés à une quasi-impossibilité de trouver des financements » auprès des banques. Et qui ne peuvent plus, depuis une loi de 2017, emprunter d’argent à des banques non européennes. Le RN, qui est par ailleurs très endetté, a lui-même du mal à se financer auprès des banques. Pour la campagne de 2017, il avait emprunté six millions d’euros au micro-parti Cotelec de Jean-Marie Le Pen, et huit millions d’euros à un homme d’affaires, Laurent Foucher. Le parti avait ensuite reprêté ces sommes à la candidate Marine Le Pen.