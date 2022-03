« Bien arrivé en Ukraine avec ma petite voiture fidèle. Dodo à la station-service avant de continuer demain. » Voici le message, qui en a choqué plus d’un, que le député Joachim Son-Forget a posté sur les réseaux sociaux, très tôt le 8 mars. Autre photographie jointe au message, un panneau de signalisation qui le localise à moins de 800 kilomètres de Kiev.

Bien arrivé en #Ukraine 🇺🇦 avec ma petite voiture fidèle 🚙. Dodo 🛌 à la station service avant de continuer demain. 💪 pic.twitter.com/2qqaryYYa0 — Forget Joachim (@joachim_forget) March 7, 2022

L’ancien député LREM affirme à 20 Minutes que ce déplacement est « dans l’unique cadre de mon mandat ». Rien à voir, donc, avec son implication dans Reconquête ! et dans la campagne d’Eric Zemmour, qu’il a rejoint en décembre dernier. Contacté, le parti n’a pas répondu à nos sollicitations.

« Rien de spécial sinon un travail très commun pour moi »

Mais que va donc faire ce député sur un territoire de guerre alors que l’ambassade française a déconseillé à ses ressortissants de s’y rendre ? Joachim Son-Forget explique à 20 Minutes : « C’est un objectif général de soutien aux Ukrainiens du point de vue symbolique, et un objectif concret d’aide du point de vue humanitaire. » Par sa présence sur le terrain il entend également « informer et comprendre ». « J’arrive préparé et équipé, nothing less, nothing more. »

Pour lui, il s’agit d’une pratique très habituelle : « J’ai parcouru toute l’ex-Yougoslavie avant mon mandat et tenu beaucoup de négociations offline avec l’opposition syrienne sunnite et kurde et avec les Russes, y compris pour informer l’exécutif français. » Finalement, « rien de spécial sinon un travail très commun pour moi ». Joachim Son-Forget se veut tout de même rassurant, et affirme qu’il n’y a « pas de prise de risque inutile non plus ».

Les explications du député restent tout de même imprécises, et il en avance les raisons : « Je ne peux pas parler de tout car certaines personnes souhaitent vraisemblablement compromettre ma sécurité personnelle pendant mon séjour, à en croire certains posts Twitter. »

Une décision irresponsable ?

Son voyage n’a pas plu à tout le monde, à en croire les échanges avec ses anciens collègues de La République en marche. Notamment Marion Lenne, députée LREM de Haute-Savoie, qui l’a taxé d’irresponsable. « On rappelle à Joachim Son-Forget que les consignes de France diplomatie déconseillant de se rendre en Ukraine valent évidemment pour les députés. Nos services ont assez à faire avec l’évacuation de nos ressortissants français ! Merci de ne pas leur compliquer la tâche ! », a-t-elle posté sur Twitter.

L’homme s’est défendu en pointant du doigt le manque d’actions de ses anciens collègues : « Les donneurs de leçons macronistes d’hémicycle qui s’habillent en bleu et jaune et ne FONT RIEN derrière, aux chiottes ! »

A l’origine socialiste, le député de la sixième circonscription des Français établis hors de France a la bougeotte en ce qui concerne son positionnement politique. Depuis le début de sa mandature il progresse de plus en plus à droite. Il avait démissionné le 29 décembre 2018 du groupe parlementaire LREM, à la suite d’une polémique née de tweets sexistes contre la sénatrice EELV, Esther Benbassa, qui lui avaient valu une lettre d’avertissement de son parti. Suite à quoi il avait rejoint les bancs de l'Union des démocrates et indépendants (UDI).

Joachim Son-Forget a rejoint le parti d’Eric Zemmour lors du premier grand meeting du candidat à Villepinte il y a trois mois. Il avait alors précisé ses motivations à l'antenne de Sud Radio. « Je ne le fais pas tant pour Éric Zemmour que pour les jeunes qui constituent le cercle militant. » Et d’ajouter : « Si Zemmour était l’extrême droite, je ne serais pas là ! »