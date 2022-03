« Ça fait trois mois que c’est marqué sur ma to-do list, mais j’avais la flemme ! » Ce vendredi, Lucie n’a pas eu le choix. Pour pouvoir glisser son bulletin dans l’urne lors de l’élection présidentielle, c’était le moment ou jamais pour cette Nantaise, qui a récemment déménagé, de s’inscrire sur les listes électorales. Alors que la plateforme en ligne est fermée depuis mercredi, il était encore possible pour les retardataires de se rendre jusqu'à ce soir en mairie. Depuis ce matin, des Nantais patientent aussi devant le bus civique, qui connaît un « pic d’affluence » depuis quelques jours, selon la municipalité. Après avoir fait le tour des quartiers pendant un mois, il est stationné en centre-ville jusqu’à 19 heures, à côté du skatepark, pour son ultime arrêt.

Une carte d’identité écornée à la main, Al Hassane monte dans le véhicule, où deux agents enchaînent les dossiers. Celui qui a voté pour Sarkozy en 2007 ne s’était plus rendu dans un bureau de vote depuis, à tel point qu’il pensait, à tort, qu’il était radié des listes. « Je me suis longtemps dit que je m’en foutais, mais là il faut faire quelque chose, pense cet homme de 42 ans. Le coût de la vie, les salaires… c’est devenu trop difficile. J’espère qu’en votant, les choses pourront changer. Reste à savoir pour qui ! »

Comme lui, beaucoup des personnes croisées ici n’ont pas encore fait leur choix. Mais c’est un premier pas, disent-ils, d’ailleurs le plus souvent effectué par hasard. « J’ai aperçu le bus en allant travailler et j’avais heureusement une facture dans mes mails [une pièce d’identité et un justificatif de domicile est demandé pour s’inscrire], confie un restaurateur, jusqu’ici enregistré en Bretagne, dans la ville où habitent ses parents. Maintenant que c’est fait, je vais voter, oui, mais par civisme. Par dépit aussi, c’est quand même triste ! »

« La plus importante des élections »

Comme chez un certain nombre de Français, les doutes planent encore sérieusement chez ceux qui se manifestent in extremis. Samy, qui ne s’est pas laissé décourager par ce « bug » survenu lors de son inscription en ligne, épluche les programmes et a même téléchargé l'appli Elyze, pour l’aider sans sa décision. C’est Anne Hidalgo qui serait la plus proche de ses idées, mais elle « manque de charisme », regrette l’étudiant en chirurgie dentaire, préoccupé par les questions d’écologie. Un avis que partage Steven, qui n’avait pas voté depuis quatre ans, mais qui veut peser dans la présidentielle, « la plus importante des élections ». Par élimination, il votera Macron, « un excellent orateur qui sait de quoi il parle ». « Nous on travaille, on cherche de la main d’œuvre et on ne trouve pas. Pendant ce temps, d’autres restent chez eux à ne rien faire », estime le jeune boucher, qui avait « zappé qu’il fallait s’inscrire ».

Devant le bus, l’actuel président qui vient d’annoncer sa candidature a la cote chez certains électeurs que nous avons croisés. « Au vu de la conjoncture actuelle, je pense voter pour lui, confie Marine, qui est venue tenter d’inscrire son conjoint. Il est au cœur des négociations au sujet de l’Ukraine, ce n’est pas le moment qu’il passe la main. » « Pour moi c’est non, il n’a pas réussi à réduire les inégalités, au contraire, estime Cindy, 29 ans, qui comptait soutenir Christiane Taubira avant qu’elle ne jette l’éponge. J’aimerais que la France soit enfin à la hauteur quand elle dit : Liberté, égalité, fraternité. »