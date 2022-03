Alain Ferrand (DVD), maire du Barcarès, dans les Pyrénées-Orientales, a été destitué de ses fonctions de vice-président de la communauté d’agglomération de Perpignan par 51 voix contre son maintien et 25 pour. Il avait déjà été démis de ses délégations à l’agglomération quelques semaines plus tôt.

L’élu a été mis en examen en mai 2021 pour extorsion en bande organisée, concussion et complicité de destruction de preuves. Fin janvier, il avait été placé en détention provisoire à Perpignan, puis dans les Bouches-du-Rhône pour non-respect de son contrôle judiciaire. La chambre d’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a ordonné sa remise en liberté le 10 février.

Un « règlement de compte » pour Alain Ferrand

« Je n’ai pas le sentiment de mériter un tel acharnement, s’est-il défendu. Cette démarche (…) est plus guidée par un sentiment de vengeance, de règlement de compte, de me faire payer le crime de lèse-majesté parce que j’ai osé me présenter contre toi », a-t-il expliqué en s’adressant au président de l’agglomération de Perpignan, Robert Vila (LR).

Celui-ci s’est défendu de « toute idée de méchanceté ou de vengeance ». S’adressant aux conseillers communautaires, il leur a expliqué que « la loi m’impose de vous demander si nous devons maintenir Alain Ferrand comme premier président. J’applique la règle. »