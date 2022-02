Anne Hidalgo aux Antilles, Jean-Luc Mélenchon à La Réunion, Marine Le Pen à Mayotte… A l’instar de leurs prédécesseurs, les candidats aux élections présidentielles de 2022 se sont lancés à l’assaut des Outre-mer.

Une opération séduction dans cet ensemble de 12 régions et territoires qui représentent plus d’un million et demi d’électeurs. Une réserve de 5 % de voix qui peut faire la différence dans les urnes en cas de scrutin particulièrement serré au second tour. Un bonus qui nourrit les ambitions des prétendants à l’Élysée.

Mais s’ils restent habituellement courtisés lors des échéances électorales, les Ultramarins sont de moins en moins mobilisés dans les urnes. Et les récents mouvements sociaux en Outre-mer ont remis sur le devant de la scène le fossé qui se creuse entre l’État et ces territoires, qui se sentent marginalisés et laissés pour compte. Un rapport complexe, à moins de deux mois de la présidentielle, qu’analyse la politologue, autrice et militante féministe décoloniale, Françoise Vergès.

Depuis fin décembre, on assiste à un défilé de candidats à la présidentielle à l’assaut des Outre-mer, est-ce un passage obligé ? La vision de ces territoires a-t-elle changé ?

Les Outre-mer servent depuis plusieurs années de carte postale politique. Auparavant, dans les années 60-70, les politiques se rendaient dans ces territoires dans une optique de répression. Ensuite, tout le monde s’est mis à venir, car c’est devenu un passage obligé, avec des éléments de langage pour parler comme à l’Élysée, à l’instar du général de Gaulle et son « Mon dieu, mon dieu comme vous êtes Français ! » ou encore « c’est la France de tous les métissages, de toutes les latitudes », « c’est le modèle de la diversité ». Ces éléments de langage sont creux au regard de ce qui se passe en Outre-mer depuis des années, voire des siècles. C’est vraiment le moment pour les candidats de faire de grands discours. Dans les années 70, les personnalités ultramarines comme Aimé Césaire et Paul Vergès, intervenaient dans les élections politiques, interpellaient les candidats. Désormais nous ne sommes qu’un décor. Cela montre une régression de l’écoute et de la parole.

La thématique des Outre-mer est-elle réellement prise en compte dans la campagne ?

Non, pas du tout. Entre la fin de l’esclavage et la départementalisation, il n’y a pas eu de politique de réparation véritablement pensée. Et il y a eu depuis une accumulation d’exploitations des ressources, de monocultures des territoires d’Outre-mer (banane ou canne à sucre). Sans oublier les scandales qui ne font que léser ces populations comme le chlordécone aux Antilles, la pollution de l’industrie de l’or en Guyane française, l’industrie du nickel en Nouvelle-Calédonie, les conséquences des tests nucléaires dans le Pacifique ou encore l’énorme problème de Mayotte, séparée de ses îles sœurs, créé par Edouard Balladur.

Les chiffres au XXIe siècle pour l’Etat français sont absolument terribles, avec de forts taux de chômage ou encore d’illettrisme. Il y a un énorme retard et toujours des inégalités flagrantes aussi bien au niveau de l’économie, que de l’éducation, la santé et il y a aussi le racisme. Le tableau n’est pas glorieux pour la France. Les grandes grèves de 2009 ont montré qu’il y a eu un renforcement de la dépendance à l’importation en provenance de l’Hexagone, alors qu’il y a des pays à côté des territoires. Quand j’étais petite, à La Réunion, il y avait encore du riz et de la viande qui venaient de Madagascar, aujourd’hui ce n’est plus le cas. L’Outre-mer fait de la France une grande puissance mondiale, maritime, lui permettant de siéger dans les grandes organisations régionales (Pacifique, Caraïbes, Amérique du Sud), d’avoir des intérêts culturels, de recherche (Amazonie, volcanologie, maladies tropicales…)

Alors pourquoi est-ce si important pour les candidats de séduire ces territoires ?

Tout d’abord, parce qu’ils peuvent apporter des voix, faire la différence dans les urnes. Ça a été le cas pour Giscard d’Etaing. Ensuite, parce que ça fait partie de la propagande électorale. Aussi, parce que la France ne se voit pas accorder de la souveraineté à ces départements et collectivités. Enfin, c’est difficile pour les Français de s’imaginer la République sans ses Outre-mer et le statut de grande nation qu’elle lui confère.

Et les Ultramarins s’intéressent-ils à la campagne ? Le taux d’abstention est habituellement plus élevé dans ces régions que dans l’Hexagone…

Ils s’y sont intéressés dans les années 60-70, où il y avait plus de mobilisation locale. Il y avait eu la convention du Morne-Rouge en 1971 en Martinique, qui allait devenir un manifeste que la plupart des partis locaux et syndicats avaient présenté aux partis politiques nationaux. Il y avait encore de l’espoir que nos aspirations soient entendues. Puis, il y a eu de grandes déceptions avec un sentiment de trahison profonde, que l’on ne peut plus rien attendre de la France. En 2009, avait eu les Etats Généraux de l’Outre-mer et depuis une succession de rapports parlementaires et d’études qui démontent qu’en 2022, la situation a peu changé. Alors comment voulez-vous faire confiance ? L’abstention continue de s’accentuer, car les gens sont fatigués, ne veulent plus s’embêter avec la politique ou ont fondé des associations.

La gestion du Covid-19 ainsi que les récentes crises aux Antilles ou le référendum en Nouvelle-Calédonie ont mis en exergue la fracture entre ces territoires – qui se sentent délaissés ou méprisés – et l’État, comment le futur président pourra-t-il réparer cela ? Est-ce encore réparable ?

Oui, il pourrait, à condition d’avoir une vraie volonté. Mais il faut aussi que la population ultramarine se saisisse de la question et dise ce qu’elle veut. Malheureusement, quand elle s’exprime, elle reçoit des coups sur la tête à l’image de l’envoi du Raid et du GIGN en Guadeloupe récemment. Il faudrait dans nos territoires une vraie réflexion sur l’avenir de nos rapports avec l’Etat français. Dans dix ans, avec tout ce qui se passe dans le monde, que voulons-nous ? Allons-nous continuer ainsi ? Nous devons aussi nous resituer dans nos régions respectives, Pacifique, Caraïbes, océan indien, car nous ne sommes pas le Limousin ou l’Auvergne. Il y a énormément de possibilités et de recherches.

Cette défiance envers l’État peut-elle servir à d’autres candidats, notamment ceux des partis d’extrême ? Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon avaient fait de bons scores en 2017.

On pourrait penser qu’en Outre-mer l’extrême droite ferait son plus petit score, mais c’est ce parti qui remporte le plus de voix. Que s’est-il passé ? Je pense que les gens se sentent abandonnés, pas seulement par le gouvernement, mais aussi par les partis locaux. Les jeunes martiniquais, qui avaient fait tomber la statue de Schoelcher, ont dénoncé ces élus qui ne les écoutent pas, qui les condamnent d’emblée sans aucun dialogue. Un fossé s’est creusé entre les élus et le peuple, laissant place à une dépolitisation et même à une plus grande dépendance aux partis nationaux. C’est d’ailleurs pour cette raison que les jeunes ne font pas confiance à leurs représentants politiques. Il doit y avoir un nouveau souffle, un renouveau et que la population se réapproprie la chose politique. Quand on voit la montée de l’extrême droite aussi bien dans l’Hexagone qu’en Outre-mer, ce n’est pas très positif…

Chômage, départ de la jeunesse, coût de la vie… Les préoccupations des Outre-mer diffèrent de celles de l’Hexagone, faut-il une politique mieux adaptée ?

Oui, bien sûr. Pendant les mouvements de 2009 aux Antilles, la population a exprimé ses souhaits, comme la fin de la monoculture de la banane ou de la canne à sucre, le désir de garantir l’emploi à la jeunesse pour qu’elle reste dans le territoire. Aujourd’hui, je pense que les solutions doivent être trouvées en premier lieu localement, parce que même si le nouveau président est plus sensible aux problématiques d’Outre-mer, il doit y avoir des réflexions internes. Même s’il y a une histoire commune et des points de convergence entre les territoires ultramarins, qui nous permettent de faire bloc devant le gouvernement, chaque île ou région a ses spécificités.

Faudrait-il donc redéfinir les statuts des Outre-mer ?

Oui, mais une fois encore, c’est à nous de proposer ceux qui nous conviennent le mieux. On ne passera pas de la culture de la canne à celle de la carotte du jour au lendemain. Même si demain on devait accorder l’indépendance, il faudra réparer les sols abîmés.

Quels sont les chantiers que le futur président devra attaquer en Outre-mer ?

La pauvreté, l’éducation et la santé. Ce sont des sujets importants de la vie quotidienne. Il faut que tous les enfants qui viennent au monde aient accès au meilleur, il faut en finir avec le racisme, au lieu de nous sortir un énième programme de développement autour du tourisme ou d’envoyer des délégations de parlementaires et d’experts. Il suffit d’une pandémie pour que tout s’écroule, on l’a bien vu.