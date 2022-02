Le candidat PCF à la présidentielle Fabien Roussel a qualifié ce jeudi le programme du candidat d’extrême droite Eric Zemmour de « petite peste brune » et exhorté les électeurs à « ne pas se tromper de colère ».

Interrogé sur Cnews sur les propos du candidat écologiste Yannick Jadot, qui a estimé dimanche qu’Eric Zemmour « fait le juif de service pour les antisémites » et « l’extrême droite qui n’attendait qu’un tel représentant pour libérer la parole », Fabien Roussel a fait valoir qu’il « ne parlerai (t) jamais comme ça ».

« Eric Zemmour représente la petite peste brune dans notre pays, mais je ne qualifie jamais les personnes en fonction de leurs origines », a-t-il expliqué, disant « préfér (er) attaquer son projet, sa vision qu’il a de la France, qui rappelle celle de la collaboration, de Vichy et de Pétain ».

Une référence à Pétain

Ce terme de « peste brune », « c’est une histoire, c’est le fascisme, c’est Pétain, ce sont les chemises noires, et je sais qu’Eric Zemmour s’y réfère et c’est grave et dangereux », a développé Fabien Roussel.

En le qualifiant de « petite peste brune », « je ne parle pas de sa taille – ce ne serait pas bien –, je parle de son programme, et c’est une petite peste brune son programme », a-t-il ensuite insisté sur BFMTV.

Eric Zemmour « représente une menace » et « je veux l’expliquer le plus sincèrement à nos électeurs ». Le candidat à également exhorter les électeurs à « ne pas se tromper de colère ».

« Ils sont en colère et je comprends leur colère, mais elle ne sera pas porteuse d’espoir en votant pour l’extrême droite, pour les Zemmour et les Le Pen », a-t-il assuré.