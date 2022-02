Pour Ségolène Royal, le « vote utile » existe, à gauche, et il porte le nom du chef de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon. « C’est lui qui fait la meilleure campagne, a assuré l'ancienne candidate du PS à la présidentielle, ce mercredi sur BFMTV. Il est en train d’arrondir les angles sur ce qui pouvait déplaire chez lui. Il est capable de répondre à l’ensemble des questions. Il est structuré, cultivé. Il a l’expérience d’une campagne présidentielle. Il sait prendre des coups. C’est lui le plus solide. »

« Si la gauche veut être au second tour, il faut que les responsables se réunissent, en regardant ce qui nous rassemble et non ce qui nous divise, et le vote utile à gauche c’est Jean-Luc Mélenchon », a ajouté Mme Royal, battue au second tour par Nicolas Sarkozy en 2007.

Avec environ 10 % des intentions de vote, le candidat insoumis est actuellement le candidat de gauche le mieux placé, même s’il reste loin de ses rivaux de droite (Valérie Pécresse) et d’extrême droite ( Marine Le Pen et Eric Zemmour) qui sont donnés autour de 15 % et surtout d’ Emmanuel Macron estimé vers 25 % au premier tour.