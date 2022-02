Le député LR Eric Ciotti a annoncé, ce mercredi, l’investiture Les Républicains d’Amine Elbahi pour les élections législatives de 2022. Le Roubaisien, remarqué dans le reportage de Zone interdite sur l’Islam radical, se présentera dans la 8e circonscription du Nord actuellement détenue par La République en marche.

Fraîchement diplômé en droit public, Amine Elbahi, 25 ans, s’était fait connaître localement par son engagement contre l’islamisme. Personnellement touché par ce phénomène, sa sœur étant partie en Syrie, il en a fait son combat. Zone interdite a fait de lui son fixeur pour les séquences tournées à Roubaix du reportage sur l’islam radical.

Menacé de mort et invité sur tous les plateaux

Dans le sujet de M6, Amine Elbahi témoigne à visage découvert, montrant à la caméra des commerces musulmans vendant des poupées sans visage. Il évoque aussi une affaire qu’il avait révélée auparavant mettant en cause le maire de Roubaix Guillaume Delbar dans le financement d’une association accusée de dispenser des cours coraniques.

Tout cela lui a valu des menaces de mort et une protection policière. Sitôt le reportage diffusé, le jeune juriste roubaisien a été invité sur tous les plateaux de télévision pour y parler de son engagement contre l’islamisme. Nos confrères du Parisien lui ont même consacré un portrait sur une page entière.

Dans la foulée, il a multiplié les rencontres de responsables politiques de droite : Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau, Eric Ciotti. Amine Elbahi s’est aussi fait remarquer en prenant la parole lors du meeting de la candidate LR à l’élection présidentielle, Valérie Pécresse, dimanche dernier. « Pour mettre fin à l’islamisme radical, j’ai choisi Valérie Pécresse ! », a-t-il déclaré. Pour cela, le Roubaisien intègre d’ailleurs l’équipe de campagne de la candidate dans le groupe dirigé par Eric Ciotti en charge des questions d’autorité. « Notre différence avec Eric Zemmour, c’est que nous lutterons avec nos compatriotes musulmans qui subissent [l’islam radical] », a commenté l’intéressé sur Twitter.

Trois jours plus tard, le voilà investi par LR pour les prochaines législatives. « Il portera avec son talent et son énergie nos couleurs à Roubaix, ville dont il est le fer de lance dans la lutte contre l’islamisme et le communautarisme », s’est félicité Eric Ciotti. Cette circonscription, la 8e du Nord, est actuellement détenue par Catherine Osson (LREM).