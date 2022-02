Le reportage de « Zone interdite » sur l’Islam radical, en partie tourné à Roubaix, et dffusé sur M6 il y a déjà plus de deux semaines, continue d'alimenter les conversations. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les avis sont partagés, notamment chez les candidats à l'élection présidentielle.

Samedi, d’abord, c’est Eric Zemmour, le candidat de « Reconquête ! » à l’élection présidentielle, qui a descendu Roubaix en flèche. « Roubaix, ah ! Roubaix, l’Afghanistan à deux heures de Paris et à 20 minutes de chez vous », a-t-il lancé aux milliers de sympathisants venus assister à son meeting lillois. Pour lui, le thème du reportage de M6 était « l’islamisation de Roubaix » alors même que la réalisatrice, Michaëlle Gagnet, avait tenu à préciser au micro d'Europe 1 le 2 février qu’il « n’y a seulement que certaines rues de certains quartiers qui sont très communautaires ».

« Des faits qui sont réels, mais extrêmement minoritaires »

Ce mardi, nous avons appris qu’une enquête avait été ouverte après que la présentatrice de l’émission, Ophélie Meunier, a reçu des menaces de mort. Un jeune homme engagé contre l’islamisme qui témoigne à visage découvert et le maire de la ville, Guillaume Delbar, ont aussi été menacés.

Lundi, sur LCP, sollicité par la journaliste Elizabeth Martichoux, le candidat communiste à la présidentielle, Fabien Roussel, est aussi revenu sur le sujet. « Ce qui est montré à travers cette enquête existe, c’est la réalité. Ça révèle un climat, ça révèle ce type de commerces », a-t-il estimé, soulignait toutefois qu’il « faudrait aussi montrer toute la richesse qu’il y a à Roubaix ».

Sur France Culture, ce mardi, la sociologue lilloise Anne Bory déplorait une « construction médiatique et politique stigmatisante, qui s’appuie sur des faits qui sont réels, mais extrêmement minoritaires ». Un point de vue partagé par le maire de Roubaix qui avait, dès le lendemain de la diffusion, dénoncé « amalgames » et « stigmatisation ».

Encore ce mardi, sur BFM TV cette fois, c’est le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, qui a réaffirmé son « amitié » au maire de la commune. « C’est mon ami effectivement Guillaume Delbar. Il traverse un moment difficile. Indépendamment de ça, il répond des difficultés qu’il doit avoir dans la gestion de sa commune et je ne mélange pas les deux », a déclaré Gérald Darmanin. Des « difficultés » liées au procès à venir de l’élu pour avoir accordé des subventions à une association de soutien scolaire accusée de faire du prosélytisme islamique.