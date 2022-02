Elle court, elle court la rumeur. Celle d’une possible alliance entre Christiane Taubira et Yannick Jadot. Ce qui est certain, c’est qu’une réunion discrète s’est tenue ce dimanche soir entre les états-majors des deux candidats, comme le rapportent nos confrères du Monde.

« Il y a bien eu une réunion dimanche, de 20h00 à 22H30, à Romainville (Seine-saint-Denis), à l’initiative du maire de Romainville François Dechy, mais il n’y a pas eu de négociations sur quoi que ce soit », a expliqué Guillaume Lacroix, président du Parti radical de gauche (PRG).

« On n’a rien négocié, et il n’y a pas de date pour se revoir », a poursuivi Lacroix, qui rappelle que les équipes ne s’étaient pas parlé depuis la Primaire populaire, qui a donné une large victoire à Christiane Taubira.

Christiane Taubira dans l’impasse

Mais cette dernière n’a pas décollé depuis dans les sondages, qui la donnent autour de 5 % des intentions de vote, à l’instar des quatre autres candidats de gauche dont aucun ne dépasse quasiment jamais la barre des 10 %.

« Il n’y a pas eu de propositions concrètes de ralliement », insiste Lacroix, alors que Le Monde évoque des discussions autour de la possibilité d’un retrait de Taubira derrière Jadot qui, en cas de victoire, lui confierait la présidence d’une assemblée constituante.