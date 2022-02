Du quinquennat d’Emmanuel Macron, elle retient comme les deux meilleures mesures « l’assouplissement du travail et le dédoublement des classes de primaire ». Mais elle regrette que le gouvernement ait "jeté aux oubliettes le plan Borloo sur les banlieues" et le «désarmement de la justice» [comprendre qu’elle n’ait pas les moyens de faire son travail]. Valérie Pécresse, candidate Les Républicains à l'élection présidentielle, était lundi 7 février l’invitée du « Live Présidentiel » TF1 – « 20 Minutes ». Elle a répondu en direct aux questions des internautes. Voici ce qu’il faut en retenir.

La France est-elle prête à élire une femme présidente ?

Une femme peut diriger la France. Regardez l’Allemagne et la Grande-Bretagne qui ont élu des femmes, et finalement ce sont peut-être elles qui ont le plus marqué la vie politique de leur pays. Une femme est là pour faire, plus que pour le pouvoir. Peut-être aussi qu’on est un peu moins narcissique et qu’on s’intéresse un peu plus à la vie quotidienne des gens.

Si vous êtes élue, votre mari démissionnera-t-il de la présidence de la branche Energies renouvelables de General Electrics ?

Cette question se pose effectivement, on y réfléchit et on aura une réponse à apporter aux Français avant l’élection présidentielle. Nous ne mélangerons pas les genres si je suis élue. Jérôme est moi avons toujours veillé à ce qu’il y ait des cloisons étanches entre sa vie professionnelle et la mienne. Lorsque j’étais ministre du budget, j’ai édicté des directives pour faire en sorte qu’aucune décision concernant son entreprise ne soit portée à ma connaissance. Lorsque je suis devenue présidente de région, ça a été pareil.

Êtes-vous libérale, gaulliste ou les deux à la fois ?

Je suis d’avord gaulliste, ce qui signifie que je crois que l’intervention de l’Etat peut être utile dans l’économie. Mais je crois aussi qu’il faut libérer les énergies des entreprises, leur permettre de créer des emplois. On est à 85 milliards d’euros de déficit de notre balance commerciale. Il faut donc aider nos entreprises à produire plus, à produire mieux, à créer des sites de production en France, à recruter en France. Il faut aussi libérer les entreprises de la bureaucratie et aider les porteurs de projet.

Pourquoi avoir participé à la Manif pour tous en 2012 ?

A l’époque du Mariage pour tous, j’étais pour une réforme plus modeste, qui était celle d’une union civile. Je n’étais pas prête au mariage parce que je pensais que ça brutalisait la société et que ça la clivait. Depuis que la loi est passée en 2013, j’ai toujours dit que je ne reviendrais pas dessus. Je respecte les convictions de tout le monde. Je ne veux pas diviser la société.

Êtes-vous favorable à la GPA ?

J’ai une conviction très profonde, qui est que le corps des femmes n’est pas une marchandise. C’est pour moi une ligne rouge, je ne veux pas franchir. Je ne veux pas d’un monde où les femmes, parce qu’elles sont plus pauvres, devraient louer leur corps.

Serez-vous la présidente des droits des femmes ?

Elire une femme présidente, ça doit changer les choses pour les femmes. Ces sujets d’égalité, je vais les prendre à bras-le-corps. Un certain nombre d’aides, comme l’allocation adulte handicapé (AAH) ou la prime d’activité sont aujourd’hui conjugalisées. C’est très injuste. Je souhaite aussi défiscaliser la pension alimentaire des femmes séparées. Sur le sujet de l’égalité des salaires, je suis pour le congé paternité obligatoire et de vraies politiques de rattrapage dans les entreprises. Il faut aussi que les banques prêtent davantage aux femmes entrepreneures.

Quelles seront vos mesures pour lutter contre les violences faites aux femmes ?

Je souhaite que les harceleurs dans les transports en commun soient interdits de transports, comme on interdit de stade les supporteurs violents. Sur les violences faites aux femmes, je veux qu’on spécialise les parquets, les juges. 85 % des femmes qui tombent sous les coups de leur conjoint avaient fait un signalement avant. Il faut donc s’engager à respecter un délai de 24 à 48 heures pour les ordonnances de restriction.

Qu’avez-vous prévu contre la maltraitance animale ?

Je souhaite faire une France amie des animaux. Dans beaucoup de villes, on est très en retard sur la place donnée aux animaux, notamment les animaux de compagnie. Dans ma région, j’ai créé le concours des villes amies des animaux, comme on fait le concours des villes fleuries. Ce projet doit être nationalisé. Je souhaite également la création d’agences régionales de la protection de la biodiversité.

Quelle est votre position sur la chasse sur la chasse ?

Il ne faut pas opposer les urbains et les ruraux. La chasse est une pratique ancestrale, un acquis de la Révolution française. Il faut concilier la vie des promeneurs et la vie des chasseurs, mais je suis contre les restrictions aux activités de chasse.

Quelle est votre position sur le conflit russo-ukrainien ?

Il faut une désescalade des tensions. Les frontières de l’Ukraine doivent être protégées. Nous devons dire à la Russie que s’il y a la moindre tension vis-à-vis de l’Ukraine, il y aura des sanctions extrêmement sévères de la part de l’Union européenne. Il faut aussi rassurer toutes les républiques qui sont aux portes de la Russie et qu’on leur dise qu’on sera à leurs côtés pour les aider et continuer à la protéger. Il faut aussi nouer un dialogue avec Vladimir Poutine. Il faut faire une grande conférence sur la sécurité en Europe. Si la Russie s’engage à ce qu’il y ait une vraie sécurité en Europe, alors peut-être que l’entrée de l’Ukraine dans l’Otan n’est plus prioritaire. Cela permettra un donnant-donnant : la sécurité contre un statu quo des alliances.

Pensez-vous qu’il soit possible de vivre décemment avec un salaire de 1.200 euros par mois ?

Les Français n’ont pas vocation à vivre avec des chèques et leur travail doit payer mieux. Je m’engage à augmenter de 10 % les salaires nets sur le quinquennat. On commencera dès juillet par 3 % en enlevant cet équivalent de charges de cotisations retraite. Et je ferai une conférence avec les employeurs et les partenaires sociaux pour voir de combien ils sont prêts eux aussi à augmenter les salaires. Je veux aussi défiscaliser totalement des heures supplémentaires et que tous ceux qui le veulent puissent transformer des RTT non pris en salaire en obtenant leur rachat par leur entreprise, sans charges patronales. Il y a une dernière injustice, qui est la prime d’activité conjugalisée. Je veux la déconjugaliser. Si on fait tout ça, il n’y aura plus un Français qui gagne moins de 1.500 euros par mois.

Vous souhaitez supprimer 200.000 postes de fonctionnaires. Quelles seront les administrations concernées ?

L’idée, c’est de faire la plus puissante loi de décentralisation que la France ait connue depuis les lois Defferre. L’Etat va lâcher prise et confier des missions aux collectivités locales. Par exemple, les régions pour les aides aux entreprises. Un tiers de l’argent économisé sur ces suppressions de postes sera utilisé pour baisser les impôts et les charges. Un tiers servira à augmenter le salaire des fonctionnaires. Et le dernier tiers permettra de créer 50.000 postes supplémentaires dans les trois missions prioritaires de l’Etat : 10.000 postes pour l’école, 15.000 postes pour la justice et 25.000 postes pour l’hôpital.

Que voulez-vous dire par « ressortir le Kärcher » ?

Il faut être dur avec le crime, les caïds. Avec moi les voyous passeront un mauvais quart d’heure. Mais je veux aussi être la présidente de l’égalité des chances, aider fort tous ceux qui veulent s’en sortir pour que l’ascenseur refonctionne dans notre pays.

Confirmez-vous vos propos selon lesquels il n’y a pas de violence policière en France ?

Je n’accepte pas le mot violence policière. Il peut y avoir un policier qui commet une faute, et ça mérite des sanctions. Mais il n’y a pas de violences systémiques. Les violences, ce sont d’abord les policiers qui les subissent et ils sont là pour nous protéger.

* Le « Live Présidentiel TF1-20 Minutes », ça continue sur les comptes Instagram@20minutesfrance et@tf1info. Le prochain invité sera Eric Zemmour, le mardi 22 février.