L’élection présidentielle aura lieu les 10 et 24 avril 2022. A bientôt deux mois du premier tour, nous avons synthétisé pour vous les résultats des sondages réalisés sur la dernière quinzaine par différents instituts : Ifop-Fiducial, Opinion Way, Ipsos, Elabe ainsi qu’Harris-Interactive. Les graphiques présents dans cet article permettent de visualiser une synthèse des intentions de vote au premier et second tour par institut et par scénario d’opposition au second tour.

Intentions de vote au premier tour de l’élection présidentielle 2022

Dernièrement, la bataille fait rage entre les candidats de la droite et de l’extrême droite pour tenter de se qualifier au second tour, notamment entre Marine Le Pen et Eric Zemmour. En effet, ce dernier bénéficie dernièrement de ralliements de plusieurs soutiens issus du Rassemblement National.

Dans les sondages, ces derniers développements se traduisent par un duel de plus en plus serré entre les deux candidats de l’extrême droite et Valérie Pécresse. Selon le dernier sondage Ipsos en date du 3 février, la candidate des Républicains est donnée qualifiée au second tour avec 16,5 % des intentions de vote (Emmanuel Macron à 24 %), laissant Marine Le Pen et Eric Zemmour ex aequo à la troisième place et éliminés au premier tour avec 14 % des intentions de vote.

Dans un autre sondage, publié à la même date par Opinion Way, Eric Zemmour, crédité de 14 % des intentions de vote, se rapproche des deux candidates. Marine Le Pen y est donnée qualifiée au second tour avec 17 % des intentions de vote, Valérie Pécresse restant en embuscade avec 16 %.

Emmanuel Macron conserve quant à lui une avance confortable dans tous les derniers sondages, et navigue entre 24 % et 25 % de part de voix.

Nous vous présentons par défaut les derniers sondages publiés par Ipsos. En cliquant sur le menu déroulant ci-dessous, vous pouvez visionner les résultats selon d’autres instituts.

Hypothèse second tour : Emmanuel Macron contre Valérie Pécresse

Si Valérie Pécresse se qualifiait au second tour face au Président sortant, celle-ci conserve un déficit d’une dizaine de points d’après les derniers relevés d’Ifop-Fiducial.

En revanche, Opinion Way et Ipsos donnent une avance beaucoup plus réduite à Emmanuel Macron, crédité de respectivement 52 et 53 % des intentions de vote.

Nous vous présentons par défaut les derniers sondages publiés par Opinion-Way. En cliquant sur le menu déroulant ci-dessous, vous pouvez visionner les résultats selon d’autres instituts.

Hypothèse second tour : Emmanuel Macron face à Marine Le Pen

En cas de remake du second tour de l’élection présidentielle de 2017, l’entièreté des derniers relevés prédisent une issue similaire. En effet, Opinion Way, Ipsos et Ifop-Fiducial créditent le président sortant de 55 à 57 % des intentions de vote face à la candidate du Rassemblement National.

Nous vous présentons par défaut les derniers sondages publiés par Opinion-Way. En cliquant sur le menu déroulant ci-dessous, vous pouvez visionner les résultats selon d’autres instituts.

Hypothèse second tour : Emmanuel Macron contre Eric Zemmour

Alors qu’il n’a toujours pas officialisé sa candidature, Emmanuel Macron se retrouve en position de force en cas de duel face à Eric Zemmour. Celui-ci navigue au delà des 61 % d’intentions de vote selon Opinion Way et Harris-Interactive. Elabe dans son sondage du 2 février attribue 64,5 % des intentions de vote au second tour.

Nous vous présentons par défaut les derniers sondages publiés par Harris-Interactive. En cliquant sur le menu déroulant ci-dessous, vous pouvez visionner les résultats selon d’autres instituts.

Pour en savoir plus sur les sondages présentés ici, consultez nos sources ci-dessous :​