De notre envoyée spéciale à Lille,

Deux salles, deux ambiances. A Lille, ce samedi, se sont affrontés, par rassemblements interposés, la maire PS de la ville, Martine Aubry, et l’aspirant à la présidence de la France, Eric Zemmour. En réponse à la venue, dans son fief, du candidat de Reconquête pour y tenir un grand meeting, l’ancienne ministre du Travail avait réuni un comité d'accueil, avec le soutien de l’association SOS Racisme et de quelques élus Lillois LFI, EELV et PCF. Car quoi de mieux qu’un combat commun pour réunir une gauche qui, du côté des prétendants à l’Elysée, reste toujours aussi divisée ?

« Eric Zemmour porte et entraîne la violence. Il porte la haine et joue sur les peurs », a scandé Martine Aubry à une foule de plusieurs centaines de militants. « Et eux, ils vont nous dire, cet après-midi, "on est chez nous". Des mâles, blancs, hétérosexuels. Eh bien nous aussi on va leur dire "on est chez nous", tous différents ! »

Des lacrymos et 8.000 partisans

Si quelques gaz lacrymogènes ont été lancés lors du rassemblement antifasciste prévu une heure avant le meeting, et six personnes interpellées, du côté du Grand palais, niveau sécurité, Éric Zemmour avait mis les bouchées doubles. Pas question de laisser se reproduire les violences du meeting de Villepinte. Chaque carrefour avait été scrupuleusement balisé et sécurisé par des cars de police.

Devant la salle, des milliers de personnes attendaient de pouvoir entrer pour venir soutenir LEUR candidat. Au total, environ 8.000 partisans étaient présents pour soutenir le candidat à l’Elysée. 2.000 sont restés sur le carreau, forcés de rester dehors.

« Vous avez quand même contrarié quelqu’un »

Lors de son discours, Eric Zemmour n’a pas manqué de tacler la maire de Lille. « En venant si nombreux, sachez que vous avez quand même contrarié quelqu’un, s’est amusé le polémiste. En venant à Lille, vous avez fait de la peine à Martine Aubry ! » Sous les acclamations de la foule, Eric Zemmour s’est donc adressé directement à Martine Aubry : « Non, Martine Aubry, les Lillois ne vous appartiennent pas ».

Le candidat n’a, en revanche, pas fait mention de Marine Le Pen, en meeting à Reims, à quelques heures d'intervalle. Cette dernière avait pourtant tapé fort deux jours plus tôt, affirmant, dans une interview au Figaro, retrouver chez Eric Zemmour « toute une série de chapelles qui, dans l’histoire du Front national, sont venues puis reparties remplies de personnages sulfureux. Il y a les catholiques traditionalistes, les païens, et quelques nazis ».