Martigues, Port-de-Bouc, Ensuès, Le Rove, La Penne-sur-Huveaune, Belcodène, Nove, Roquevert, La Bouilladisse, Septème-les-Vallons… Jérémy Bacchi, sénateur et secrétaire départemental PCF des Bouches-du-Rhône a fait à l’issue, des dernières élections municipales, les comptes des communes dirigées par des communistes et apparentés. « Nous avons perdu Aubagne, il s’en est fallu de 300 voix et raté Gardanne [remportée par Hervé Granier, LR] alors que les partis de gauche ont récolté 70 % des voix », complète Jérémy Bacchi. Lors de ces mêmes dernières élections, le PCF a, toujours dans les Bouches-du-Rhône, également perdu Arles.

Un recul constant depuis l’apogée du Parti marqué par les municipales de 1977, où il dirigeait près de 1.500 communes en France, et « environ une cinquantaine dans le département », rappelle Gérard Leidet, historien et président de l’association Promemo (Provence mémoire et monde ouvrier) qui a dirigé l’ouvrage collectif Le PCF dans les Bouches-du-Rhône. 1920-2020. Durant les élections législatives suivantes, en 1978, le PCF remporta 8 des 11 circonscriptions. « Ça donne la mesure de la puissance du Parti à l’époque », relève l’historien et instituteur retraité. Une puissance qui puise ses racines dans la structure ouvrière de l’emploi dans les Bouches-du-Rhône, (sidérurgie à Fos, métiers du port et bassin minier de Gardanne…), mais aussi dans l’histoire.

Des racines historiques

« Le premier congrès du Mouvement ouvrier en France a eu lieu à Marseille en 1879 », situe Gérard Leidet. Nous sommes alors dans ce que les historiens appelleront le « Midi-Rouge », terme qui désigne l’attachement du sud de la France au radicalisme et au républicanisme, lorsque ce dernier s’affrontait encore au royalisme durant la seconde moitié du XIXe siècle. Rouge-Midi fut aussi le nom d’un journal quotidien, attaché au PCF et publié à Marseille durant l’entre-deux-guerres et jusqu’au début des années 1950. À la Libération, le PCF contrôle alors deux quotidiens, Rouge-Midi, donc, et La Marseillaise, journal qui existe encore aujourd’hui et, bien que plus vraiment adossé au PCF y reste affilié, et témoigne de la subsistance du communisme.

Reste que le PCF « est sur le déclin depuis le début des années 1980 ». Mais il décline moins vite dans les scrutins locaux que nationaux. « On recule, mais moins que certains autres partis de gauche », observe Jérémy Bacchi qui estime que son parti « résiste plutôt bien. On parle souvent de communisme municipal, avec des électeurs qui peuvent voter pour leur maire communiste sans forcément le faire aux scrutins nationaux ».

Les Bouches-du-Rhône, deuxième fédération de France en nombre de militants

Les différentes structures de sociabilité qu’ont su créer les communistes au fil de leur histoire peuvent expliquer en partie cette « résistance ». « La FSGT, le Secours populaire, de nombreuses colonies de vacances, la CGT », énumère l’historien, sont en effet « des parasociétés communistes, émanation du PCF », nomme Gérard Leidet.

Dans les Bouches-du-Rhône, le PCF compte aujourd’hui encore 320 élus communistes et apparentés. « Nous avons deux parlementaires, un groupe politique au département et à la métropole. Le PC est une force politique qui compte. La première force de gauche en termes d’élus, et la fédération des Bouches-du-Rhône est la seconde en nombre de militants après le Nord », conclut le sénateur. Une force qui semble toutefois s’éroder aussi sûrement que les vagues broient les coquillages en sable. Des vagues successives que désigne Gérard Leidet : « désindustrialisation, individualisation, échec de l’union de la gauche de 1981 et morcellement du salariat ». « Mais la pensée communiste d’une société plus juste demeurera », veut croire l’historien.

Ce dimanche, Fabien Roussel, le candidat du PCF à l'élection présidentielle sera en meeting en Marseille pour exposer celle-ci.