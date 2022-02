Le chef de l’Etat fait durer le vrai-faux suspense. Dans une interview accordée ce mardi à nos confrères de La Voix du Nord, Emmanuel Macron a émis deux réserves à sa potentielle candidature aux prochaines élections présidentielles.« J’ai d’abord l’obsession que la phase aiguë de l’épidémie et le pic de la crise géopolitique actuelle soient derrière nous », a-t-il expliqué. La crise du Covid-19 et celle qui oppose l’Ukraine et la Russie seraient donc les derniers remparts à une candidature officielle d'Emmanuel Macron.

A sa campagne de communication aussi ? Pas vraiment si on en croit la suite des propos du chef de l’Etat. « J’ai déjà dit ce que je pensais des projets, de l’enthousiasme et de l’amour que j’ai pour notre pays. Je ne peux pas raisonnablement expliquer aux Français que je vais m’adonner à ce temps démocratique important, alors que je leur ai dit que je serai président jusqu’au bout et que nous avons une crise à la frontière ukrainienne qui menace notre sécurité collective. »

En déplacement ce mercredi dans la région des Hauts-de-France, Emmanuel Macron n’est donc pas du tout en campagne présidentielle. Du tout.