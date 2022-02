« J’ai reçu la notification de la mise en examen pour avoir qualifié la ville de Trappes de République islamique en rentrant chez moi hier ». Sur Europe 1, le président par intérim du Rassemblement national Jordan Bardella n’a pas vraiment fait acte de contrition, après avoir déploré en octobre 2021, après la réélection du maire de Trappes Ali Rabeh, que « le gouvernement reste passif devant la constitution de Républiques islamiques en miniature ». Soupçonnant l’édile de clientélisme islamiste, il avait également demandé sa révocation et le placement de la ville sous tutelle.

« Je déplore que la justice française poursuive le même but aujourd’hui que les islamistes, à savoir faire taire ceux qui dénoncent le réel et ceux qui refusent de voir d’innombrables quartiers en France se transformer », critique-t-il ce mercredi. Car cette mise en examen intervient « dans une période où nous apprenons que des journalistes, et notamment une de vos confrères de M6 et un habitant de Roubaix​, ont été placés sous protection policière pour avoir pas seulement dénoncé, mais simplement décrit le réel et montré la progression de l’islamisme dans la ville de Roubaix », a-t-il déploré.

« Cette présidentielle sera évidemment un enjeu de civilisation »

L’animatrice de M6 Ophélie Meunier et un jeune homme originaire de Roubaix, Amine Elbahi, ont été placés sous protection policière après avoir reçu des menaces à la suite d’un reportage de l’émission « Zone Interdite » sur l’islamisme. « Cette présidentielle sera évidemment un enjeu de civilisation mais aussi un enjeu de sécurité parce que l’islamisme aujourd’hui a pris le pouvoir dans beaucoup de quartiers et nous sommes les seuls à nous y opposer », a ajouté Jordan Bardella.

« Les persécutions physiques ou judiciaires de ceux qui disent le réel en disent long sur l’état de la France. Agissons avant qu’il ne soit trop tard », avait-il tweeté auparavant.