Zemmour viendra-t-il même s’il « n’est pas le bienvenu » ? Le candidat de « Reconquête ! » à l’élection présidentielle de 2022, Eric Zemmour, doit tenir un meeting de campagne à Lille, samedi. La maire de la ville, Martine Aubry (PS) lui a clairement fait savoir qu’il n’était « pas le bienvenu ». Néanmoins, l’élue ne dispose d’aucune arme juridique pour empêcher l’ancien chroniqueur de poser ses valises le temps d’une soirée dans cette salle dont la ville est pourtant actionnaire majoritaire.

Lorsque quelque chose ne lui plaît pas, la maire de Lille ne se privera pas de le dire haut et fort. C’est ce qu’elle a fait en clamant son opposition à la venue d’Eric Zemmour à Lille, samedi. Outre le coup de gueule, si elle avait légalement pu empêcher le candidat de louer Lille Grand Palais, elle l’aurait fait. Parce que la société d’économie mixte (SEM) qui gère le lieu est détenue à 61 % par la municipalité.

L’argument du « trouble à l’ordre public »

« En d’autres temps, nous avions regardé ce qu’il était possible de faire juridiquement pour que des personnes d’extrême droite ne puissent pas utiliser cette salle », explique une source proche du dossier à 20 Minutes. Mais la ville avait vite renoncé. « Une telle décision aurait pu s’apparenter à un refus de vente et être attaquée en justice », reconnaît notre source. C’est d’ailleurs ce qui est arrivé à Strasbourg, en 2015, lorsque la société qui gère le Zénith avait annulé la venue de Dieudonné. L’humoriste avait attaqué en référé et le tribunal lui avait donné raison malgré la défense du gestionnaire du Zénith qui avait plaidé un « environnement portant atteinte à l’ordre public ».

Qu’en sera-t-il, justement, de l’ordre public, samedi ? Sur les réseaux sociaux, les partisans d’Eric Zemmour et ses détracteurs se renvoient la balle. Les premiers assurant que l’appel de Martine Aubry à se rassembler contre le racisme va rameuter à Lille de nombreux antifa. Les seconds, sûrs que des hordes d’identitaires et de membres de groupuscules d’extrême droite dissous débouleront pour en découdre.

Néanmoins, une décision pour anticiper d’éventuels troubles à l’ordre public revient au préfet. Le représentant de l’Etat prendra les mesures qu’il jugera nécessaires en fonction des renseignements qui lui seront remontés par le Service départemental des renseignements territoriaux (SDRT, ex RG). Arrêté d’annulation ou dispositif policier conséquent, la balle est du côté de l’Etat, pas de la mairie.