Le résultat de la Primaire populaire est tombé dimanche 30 janvier : Christiane Taubira est arrivée en tête. Mais pour certains, les votes sont « bidon ». Notamment pour un internaute, qui affirme sur les réseaux sociaux : « J’ai voté quatre fois à la primaire populaire. Une mascarade. »

Certains internautes affirment avoir voté plusieurs fois à la primaire populaire. - Capture d'écran Facebook

« J’ai voté quatre fois à la Primaire populaire en m’inscrivant avec quatre numéros de téléphone (dont deux étrangers, et trois à mon nom) et quatre cartes bancaires différentes (toutes à mon nom, de différentes banques en ligne) », précise l’internaute dans la vidéo qui accompagne son tweet. Il explique avoir été surpris des conditions d’inscription, et notamment de l’absence de demande de carte d’identité.

La Primaire populaire avait pour ambition d'encourager l'union des candidats de gauche en vue du premier tour de la présidentielle de 2022. Mais contrairement à Christiane Taubira, Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo et Yannick Jadot avaient annoncé qu'ils ne reconnaîtraient pas le résultat de cette consultation.

FAKE OFF

« La carte d’identité, c’est comme la carte bancaire : qu’est ce qui prouve que c’est la vôtre ? », répond Victor Grezes, responsable du processus de vote de la Primaire populaire, à 20 Minutes. « De plus, nous ne voulions pas demander de pièces d’identité car elles contiennent trop d’informations personnelles dont nous n’avons pas besoin. »

Pour s’inscrire à la Primaire populaire, il fallait renseigner un nom, un prénom, une adresse e-mail, un numéro de téléphone ainsi qu’une « empreinte (hash) de carte bancaire française qui respecte les normes de sécurité du protocole 3-D Secure (3DS) ».

« Nous avons mis en place des mécanismes antifraude forts, qui sont efficaces contre la plupart des tentatives de fraude de masse, avec des éléments visibles et contraignants (contrôle e-mail/SMS/CB française 3DS), et de nombreux mécanismes invisibles (mécanismes antifraude en backend sur les vérifications de navigateurs, filtres anti-robots, etc.) », souligne sur Twitter l’équipe de la primaire populaire.

Et Victor Grezes d’ajouter : « Nous avons utilisé les mêmes mécanismes de blocage que pour les primaires LR et EELV. Mais bien sûr, pour toutes les primaires, il y a des petits rigolos qui s’amusent à voter plusieurs fois. »

« Nous n’avons jamais prétendu que ça ne pouvait pas arriver, c’est d’ailleurs pour ça que nous demandons aux inscrits de s’engager à ne voter qu’une seule fois », précise le responsable. Une même carte bancaire ne pouvait d’ailleurs être utilisée que pour deux votes – une disposition justifiée par le fait que « le scrutin était ouvert à partir de 16 ans, et que certains foyers ne disposent que d’une seule carte ».

L’organisation estime donc qu’il fallait s’armer de ténacité pour voter plusieurs fois. « Ce sont des choses qui sont extrêmement minoritaires et qui n’impactent pas le résultat. » Pour Victor Grezes, « le nombre de votants et l’écart entre les candidats » ne permettent pas de remettre en cause les résultats. En effet, quelque 392 738 électeurs et électrices ont pris part à la Primaire populaire, un nombre supérieur à celui de la primaire écologiste ou à celui du congrès des LR.