Samedi, la maire (PS) de Lille, Martine Aubry, a clairement fait savoir au candidat à la présidentielle 2022, Eric Zemmour, qu’il « n’est pas le bienvenu à Lille ». Un doux euphémisme en préambule de propos beaucoup moins aimables. Néanmoins, faute de pouvoir lui barrer la route, l’élue appelle à manifester « pour dire non au racisme et à l’extrême droite ».

Eric Zemmour a prévu de tenir un grand meeting de campagne, samedi prochain, à Lille Grand palais. Ce sera d’ailleurs la seconde fois que l’ex-chroniqueur posera ses valises dans la capitale des Flandres le temps d’une soirée. « Nous ne pouvons pas rester silencieux », s’emporte Martine Aubry au nom des élus socialistes, communistes, écologistes, radicaux et citoyens de son groupe majoritaire à la mairie.

Zemmour « sape les fondements de la République »

« Tout ce qu’il est, tout ce dont il se réclame, sape les fondements de la République fraternelle que nous défendons », poursuit la socialiste, dénonçant ce qu’elle appelle les « postures » et les « polémiques à outrance » du candidat. Sa colère de voir Eric Zemmour tenir meeting à Lille, Martine Aubry l’étend à tout ce qu’elle considère comme une « idéologie nauséabonde ». Elle en profite d’ailleurs pour demander à nouveau à l’Etat de « combattre la nébuleuse identitaire », notamment en faisant fermer le bar « La Citadelle ».

Si Eric Zemmour n’a pas réagi aux propos de la maire de Lille, ses soutiens ne se sont pas privés. « Les masques tombent sur une conception inacceptable partiale de la démocratie », s’emporte Philippe de Villiers sur Twitter. « Elle n’est pas propriétaire de Lille, y vient qui veut… s’il est en règle : encore et toujours le terrorisme de gauche ! », déclare Gilbert Collard sur le même réseau social.

Sans appeler directement à manifester contre la venue du candidat Zemmour, Martine Aubry invite plus généralement les Lillois à un rassemblement en amont du meeting, symboliquement organisé sur le parvis des Droits de l’homme. « Aux côtés de SOS Racisme, pour dire non au racisme et à l’extrême droite », insiste la socialiste.