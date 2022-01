Ce déplacement devait être placé sous le signe du travail et de la concertation, autour de la thématique de la Ville. A Grenoble, Jean Castex a surtout été chahuté par une dizaine de manifestants antivax, aux cris de « Castex en prison », « Assassin », « Honte de la France ». Il a aussi fait face à des habitants se plaignant de bâtiments « dégradés », d’appartements infestés de punaises de lit et de la fermeture des commerces de proximité. « Le quartier se meurt, on n’a plus rien. Même pour aller à un bureau de tabac, on doit faire plusieurs kilomètres », lui a lancé une habitante.

Vendredi, le maire écologiste de Grenoble, Eric Piolle, avait fustigé ce déplacement « d’une brochette de ministres qui viennent faire une réunion qu’ils pourraient faire à Paris » et qui « prennent les villes de France pour un zoo », « à 70 jours de l’élection présidentielle ». De fait, Jean Castex était accompagné de plusieurs ministres (Olivier Véran, Emmanuelle Wargon, Nadia Hai et Nathalie Elimas) pour ce comité interministériel.

Les « vacances apprenantes » prolongées

Mais le Gersois n’est pas du genre à se laisser démonter. Interpellé par un homme à propos des difficultés d’insertion professionnelle, le Premier ministre a insisté sur l’éducation et la formation. Il a annoncé « étendre et renforcer » la Cité éducative d’Echirolles-Grenoble, et labelliser 74 autres Cités pour en arriver à un total de 200 sur tout le territoire.

Les Bataillons de la prévention, qui regroupent des éducateurs et des médiateurs dans les quartiers prioritaires, voient leurs moyens pérennisés pour une année supplémentaire, jusqu’au 31 décembre 2023. « Nous faisons tout pour que tout le monde ait les mêmes chances, à condition de se donner les moyens et se donner la peine. Mais la République s’occupe de tout le monde », a-t-il promis à un habitant du quartier des Essarts, tandis que le modèle des « vacances apprenantes » va être pérennisé pour l’été.

« Recoudre la Nation »

A l’habitante qui l’interpellait sur les commerces, le Premier ministre lui a répondu « comprendre qu’il y ait de l’exaspération, des attentes. Je suis là pour constater, pour écouter, mais aussi pour dire qu’on va de l’avant ». A la rencontre des élus locaux et des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville des Essarts et de La Villeneuve à Echirolles, Jean Castex a réaffirmé l’engagement de l’Etat dans les territoires, pour « améliorer la vie quotidienne de nos concitoyens ».

Le comité, qui se tient un an après le dernier organisé à Grigny​ dans l’Essonne, avait pour but de « constater les avancées » des projets de rénovation urbaine, associatifs et éducatifs lancés grâce à un investissement supplémentaire de 3,3 milliards d’euros, dont 1,1 milliard provenant du plan de relance. Pour le Premier ministre, c’était aussi l’occasion d’affirmer une volonté : « recoudre la Nation ».