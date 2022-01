Depuis jeudi, les 467.000 personnes inscrites pour voter à la Primaire populaire ont commencé à voter. Elles ont jusqu’à 17 heures, dimanche, pour choisir entre sept candidats. Qui serait le ou la meilleure pour représenter la gauche à l’élection présidentielle ? L’initiative réussira-t-elle vraiment l’union de la gauche ? C’est le premier titre de ce huitième épisode du « Récap » présidentiel, le rendez-vous politique hebdo de 20 Minutes.

Cette semaine a aussi marché le top départ officiel pour le recueil des parrainages pour les aspirantes candidates et aspirants candidats à l’élection présidentielle. Jeudi a en effet été publié le décret qui appelle les électeurs et électrices à voter les 10 et 24 avril pour l’élection présidentielle. Les maires et autres élus peuvent envoyer leurs parrainages au Conseil constitutionnel jusqu’au 4 mars. Il en faut 500 pour être effectivement candidat au premier tour.

Enfin, le week-end dernier le candidat d’extrême droite Eric Zemmour a engrangé de nouveaux soutiens dont celui du député européen RN Gilbert Collard. Un coup dur pour Marine Le Pen qui perd un de ses soutiens de poids, proche d’elle depuis qu’elle a pris la présidence du Front national, en 2011. Eric Zemmour, lui, accumule les bons coups mais aussi les procès.

Prochain « Récap » présidentielle, le vendredi 4 février !