Les activistes d’Action non-violente Cop-21 (ANV-Cop-21) ont saisi l’occasion de la venue d’Emmanuel Macron au Parlement européen à Strasbourg, présent dans la capitale alsacienne ce mercredi pour son discours de présentation sur la présidence française de l’Union européenne (PFUE), pour « dénoncer son bilan climatique et social désastreux ». Soutenus par Greenpeace France et les Amis de la Terre, ils veulent « pointer le sabotage climatique du quinquennat » du président de la République et « le scandale de ses pratiques de greenwashing au service des lobbies et de la finance. Une douzaine d’actions similaires ont lieu en ce moment partout en France », assurent-ils.

Des portraits décrochés en mairie réapparaissent

Peu avant le discours d’inauguration, les activistes ont brandi tête en bas des portraits présidentiels d’Emmanuel Macron qui sont réapparus pour l’occasion, près de trois ans après les premiers décrochages dans les mairies, et les ont plongés dans un fût contenant un simili de pétrole. Des banderoles sur lesquelles était inscrit « Sabotage climatique : Macron coupable », en français et en anglais, ont été déployées pendant que les porte-paroles intervenaient. L’action s’est terminée juste avant l’arrivée des forces de l’ordre, qui ont évacué les activistes et les portraits « mazoutés »… abandonnés sur place.