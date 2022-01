Une annonce qui ne passera pas inaperçue à trois mois de l’élection présidentielle. L'Elysée a annoncé 21 nouveaux investissements étrangers en France, soit plus de 4 milliards d’euros d'investissements cumulés. Cela permet à Emmanuel Macron de mettre en avant sa politique au service de l’attractivité du pays.

Le plus important des projets annoncés est celui du groupe américain Eastman, spécialisé dans la production de matériaux, qui injectera 850 millions d’euros dans une usine de recyclage de plastiques employant 350 personnes, en un lieu qui reste à définir. Son PDG Mark Costa sera reçu à l’Elysée par le président de la République, ont indiqué ses services.

Ces annonces entrent dans le cadre de la cinquième édition de « Choose France »

Le géant suédois du meuble Ikea mettra sur la table 650 millions d’euros sur trois ans pour des projets « dédiés à l’économie circulaire et aux transports durables », selon un communiqué de la présidence française. Le chimiste allemand BASF dépensera, lui, environ 300 millions sur le site de Chalampé (Haut-Rhin, est), où se rend lundi Emmanuel Macron en compagnie de la ministre de l’Industrie, Agnès Pannier-Runacher.

Ces annonces entrent dans le cadre de la cinquième édition de « Choose France », évènement pour lequel des PDG de multinationales sont habituellement conviés au château de Versailles mais dont la tenue en présentiel a été annulée cette année à cause de la pandémie.

10.000 emplois créés

Les 21 nouveaux projets créeront « plus de 10.000 emplois, auxquels s’ajoutent plus de 16.000 emplois en CDI intérimaires » de l’entreprise Manpower, a indiqué l’Elysée, en rappelant que sur les 57 projets annoncés lors des quatre éditions précédentes, 55 se sont concrétisés pour 8 milliards d’euros, correspondant à 13.300 emplois. Les aides publiques consenties pour obtenir ces investissements sont généralement comprises entre 5 % et 10 % de leur montant, a-t-on précisé de même source.

La France a été en 2019 et 2020 la première destination des investissements étrangers en Europe, d’après le baromètre du cabinet EY. Pour la présidence de la République, cette « attractivité valide toute la politique économique, c’est le résultat de toutes les réformes qui ont pu être menées depuis le début du quinquennat » en matière fiscale notamment. Choose France met avant une fraction des investissements étrangers en France, mais l’agence gouvernementale Business France en a recensé 5.300 entre 2017 et 2020, qui ont permis la création ou le maintien de 140.000 emplois.-

Les ministres sur le terrain ce lundi

Six autres membres du gouvernement étaient attendus lundi sur des sites accueillant certains de ces nouveaux investissements. Parmi eux, le ministre chargé de l’Attractivité Franck Riester doit se rendre à Saint-Denis-de-l’Hôtel dans le Loiret (centre) où le fabricant américain de nourriture pour animaux de compagnie Mars Petcare veut rénover des équipements existants et construire deux nouvelles lignes de production pour 85 millions d’euros.

La croissance de ce marché s’est accélérée avec la crise sanitaire, « les Français ayant davantage dépensé pour leurs animaux de compagnie », a expliqué à l’AFP le PDG du groupe pour la France, Romain Dumas. Selon lui, le choix d’investir en France vient d’abord « de l’expertise, de la qualité de la production », mais le groupe a aussi « ressenti une volonté politique d’attirer davantage les capitaux étrangers ».

La secrétaire d’Etat chargée de la Transition écologique, Bérangère Abba, est annoncée à Golbey dans les Vosges (est) où le norvégien Norske Skog va investir 250 millions d’euros pour convertir une ligne de production de papier journal en carton d’emballage 100 % recyclé.