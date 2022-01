« Etes-vous populiste ? » C’est la question à laquelle le Cevipof – le Centre de recherches politiques de Sciences Po – vous propose de répondre à l’aide de son outil de positionnement politique « Vox populi – L’indice des populismes », lancé mercredi 12 janvier 2022 en partenariat avec Ouest-France et 20 Minutes.

« Cet outil est l’occasion pour chaque utilisateur de faire le point avec lui-même et de stimuler une réflexion personnelle sur les idées, et non sur les polémiques de la campagne », explique Thomas Vitiello, docteur en science politique et enseignant à Sciences Po. Et – pourquoi pas – de découvrir que les propositions populistes ne sont pas nécessairement l’apanage des candidats identifiés comme tels.

Pour mesurer l’imprégnation des valeurs populistes sur votre positionnement politique, c’est par ici :

Une boussole présidentielle à partir de mars 2022

Mise au point dans le cadre d’un projet de recherche universitaire, cette application, qui se présente sous la forme d’une série de questions permettant « à chacun de réfléchir et de se positionner sur les enjeux de cette campagne », nourrit les travaux scientifiques du Centre d’étude de la vie politique française (Cevipof). « Les réponses des participants sont utilisées pour faire de l’analyse électorale, de l’analyse d’attitudes et de comportements politiques. Les réponses des utilisateurs ne sont absolument pas utilisées pour faire des sondages de prédiction », détaille Thomas Vitiello.

Cette « boussole » sera complétée, à compter du mois de mars, par une deuxième application spécifiquement conçue pour vous situer par rapport aux candidats à l’élection présidentielle ayant réuni les 500 parrainages. Un dispositif dont 20 Minutes est partie prenante depuis 2012.