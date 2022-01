Alors que la ville de Grenoble pensait accueillir Emmanuel Macron samedi prochain, seule la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, a été annoncée en invitée représentant l’exécutif pour le lancement de l’année Grenoble, Capitale verte européenne.

L’absence du chef de l’Etat ne passe pas du tout auprès du maire de la ville Eric Piolle, qui s’est exprimé ce mardi dans Le Dauphiné Libéré.

« C’est un très mauvais signal envoyé »

« Je trouve cela hallucinant que le président de la République ne fasse pas le déplacement, alors que la France vient de prendre la présidence du Conseil de l’Union européenne et que la question climatique doit être une priorité, pointe l’élu EELV. Lors des dernières cérémonies pour Lisbonne ou Lahti, les chefs d’État étaient toujours présents. Alors, pourquoi Emmanuel Macron ne vient-il pas, lui ? A-t-il eu peur de se faire emmerder à Grenoble ? Ou pire, a-t-il eu peur de s’emmerder, lui qui n’a toujours pas d’agenda sur la question écologique ? ».

Partout en Europe les chefs d'Etat sont aux côtés des villes quand elles relèvent le défi du #Climat et deviennent Capitale Verte du continent. Partout... sauf en France, où Emmanuel Macron se dérobe. Une offense envers toutes celles et ceux qui s'engagent https://t.co/8xHvEQjFNY — Éric Piolle (@EricPiolle) January 11, 2022

Eric Piolle, qui assure que « des discussions ont eu lieu depuis des mois » au sujet de la venue d’Emmanuel Macron pour cet évènement à Grenoble, poursuit : « La jeunesse, qui a été déçue comme beaucoup d’autres par la COP26, sera présente lors des cérémonies de samedi. Et c’est évident qu’elle lui aurait demandé des comptes. Mais il aurait pu lui répondre, non ? C’est (…) un très mauvais signal envoyé ». Le maire écologiste vient également de publier un message sur Twitter pour regretter « une offense envers toutes celles et ceux qui s’engagent ».