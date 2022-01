Face à la flambée des cas de coronavirus dans les établissements scolaires, qui engendrent des difficultés notamment pour les parents, le Premier ministre, Jean Castex, a annoncé, lundi soir, un assouplissement du protocole sanitaire à l'école. Le précédent protocole, annoncé seulement la veille de la rentrée du 3 janvier dans la presse, avait été critiqué pour sa complexité et d’emblée légèrement modulé quatre jour plus tard. Ce lundi, face à la pagaille à l’école, dans les pharmacies et les laboratoires, c’est du côté des tests que l’exécutif a une nouvelle fois lâché du lest. 20 Minutes fait le point sur les nouveautés pour les élèves de moins de 12 ans, ceux de plus de 12 ans, les professeurs et le personnel scolaire.

Elèves de moins de 12 ans cas contacts

A partir de ce mardi, les élèves de moins de 12 ans, identifiés comme cas contact, doivent effectuer un simple autotest le jour même, un second à J+2 et un troisième à J+4. Si le premier test est négatif, une simple attestation sur l’honneur suffit pour un retour en cours.

Ces trois autotests seront gratuits, grâce à une attestation délivrée par l’école. Mais ils continueront à n’être distribués qu’en pharmacie. De plus, à partir de ce mardi, les parents ne doivent plus récupérer leur enfant immédiatement après qu’ils auront été cas contact, mais à la fin des cours.

Elèves de moins de 12 ans positifs

Les élèves de moins de 12 ans, testés positifs au coronavirus, doivent s’isoler cinq jours, si le test antigénique ou PCR réalisé à J+5 est négatif et en l’absence de symptômes depuis quarante-huit heures. Dans le cas contraire, ils doivent s’isoler sept jours.

Professeurs, personnels et autres élèves cas contacts

Pour les professeurs, le personnel scolaire et les élèves de plus de 12 ans entièrement vaccinés déclarés cas contacts, ils n’ont pas à s’isoler. Ils doivent réaliser un test antigénique ou PCR immédiatement, puis un autotest à J+2 et J+4. S’ils ne sont pas vaccinés, ou que leur schéma vaccinal est incomplet, ces derniers doivent s’isoler sept jours et réaliser un test antigénique ou PCR à l’issue de leur isolement.

Professeurs, personnels et autres élèves positifs

Pour les professeurs, le personnel scolaire et les élèves de plus de 12 ans entièrement vaccinés, qui sont positifs, ils doivent s’isoler cinq jours si le test antigénique ou PCR réalisé à J+5 est négatif et en l’absence de symptômes depuis quarante-huit heures. Dans le cas contraire, ils doivent s’isoler sept jours.

S’ils ne sont pas vaccinés, ou que leur schéma vaccinal est incomplet, ils doivent s’isoler sept jours si le test antigénique ou PCR réalisé à J+7 est négatif et en l’absence de symptômes depuis quarante-huit heures. Dans le cas contraire, ils doivent s’isoler dix jours.