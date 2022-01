Emmanuel Macron n’y est pas allé de main morte. « J’ai très envie d’emmerder les non-vaccinés », a lâché le chef de l’Etat pour défendre le pass vaccinal, mercredi dernier, dans un entretien au Parisien. Malgré les critiques de l’opposition, le gouvernement a assumé cette stratégie de clivage face aux cinq millions de Français n’ayant reçu aucune dose contre le coronavirus. Mais à trois mois du premier tour de la présidentielle, cette sortie choc n’est pas anodine. Dans cette campagne polluée par l’épidémie, le sort des non-vaccinés est devenu un débat politique, et ces derniers, une masse d’électeurs convoitée par les candidats à l’élection suprême.

« Il faut encourager, convaincre, ne pas les mettre au ban de la société »

« Il y a une volonté de punir les non-vaccinés avec ce pass vaccinal, et de les déchoir de leur citoyenneté », s’agace le député insoumis Eric Coquerel, dont le groupe a ferraillé contre la projet de loi lors de son examen à l’Assemblée la semaine dernière. « En pleine crise sanitaire, on crée des ennemis de l’intérieur, qu’on tente de rendre presque responsable du virus. Les marcheurs transforment les non-vaccinés en antivax, mais une étude de l'Inserm montre que 40 % des non-vaccinés n’ont simplement pas accès au vaccin », assure le lieutenant de Jean-Luc Mélenchon. Dans l’opposition, on insiste globalement sur la nécessité « d’aller vers » ces personnes encore réfractaires, l’enquête de l’Inserm citée par l’insoumis soulignant l'éloignement dans l'accès au soin, notamment chez les immigrés ou les personnes âgées isolées vivant en milieu rural.

« Il reste une petite partie des Français pour qui le vaccin pose problème. Il faut encourager, convaincre, ne pas les mettre au ban de la société. L’Etat doit se donner les moyens de leur parler, sans en faire un enjeu politicien et électoraliste comme le fait le président », pointe Eric Pauget, député LR des Alpes-Maritimes et soutien de Valérie Pécresse.

« Nous sommes contre l’inquisition vaccinale »

Chez Les Républicains, on critique la sortie du président sur la forme. Mais la position vis-à-vis des non-vaccinés n’est en réalité pas très éloignée de celle du gouvernement. Valérie Pécresse s’est ainsi dit favorable au pass vaccinal – et à sa présentation pour accéder à ses meetings –, ce n’est qui pas le cas dans toute l’opposition. A LFI, on assume d’évoquer certains « doutes » liées au vaccin. « Dès que l’on émet une réserve, on est rangés dans le camp des complotistes, mais ce vaccin n’est pas un objet magique comme veut nous le faire croire le gouvernement. Il est utile pour les personnes à risque, mais n’empêche pas la transmission. Avec ces rappels tous les trois mois, et le pass vaccinal qui en fait un objet politique discriminatoire, il sera désormais difficile de convaincre », souffle ainsi Eric Coquerel.

La semaine dernière, lors d'un échange musclé dans l'hémicycle, Olivier Véran a accusé Jean-Luc Mélenchon et les insoumis de récupération politique sur ce sujet. « Peut-être que vous visez-là à attirer un peu l’attention d’une partie de la population contestataire qui ne veut pas du vaccin, qui ne veut pas du pass. Et peut-être les appelez-vous à vous rejoindre sous votre bannière », a lancé le ministre de la Santé, accusant également « Madame le Pen, Monsieur Dupont-Aignan et Monsieur Philippot […] d’aller flatter ceux qui ont peur ».

Marine Le Pen et Eric Zemmour sur une ligne de crête

Au Rassemblement national, on met en avant l’unité du pays et les libertés publiques, à l’image du sénateur Stéphane Ravier, ouvertement non vacciné. « Marine Le Pen a toujours tenu le même positionnement : la liberté de choix, en prenant en compte la réalité scientifique. Il y a des catégories de Français qui sont plus à risque face à ce virus. Nous sommes donc contre l’inquisition vaccinale qui nous est imposée par le gourou Emmanuel Macron ».

Mais comme Eric Zemmour, le RN marche sur une ligne de crête, car leur électorat est partagé sur ces questions. Dénis Cieslik, responsable des parrainages du parti Reconquête, y voit d’ailleurs un piège dressé par le chef de l’Etat. « Emmanuel Macron a souhaité cliver le débat, c’est un piège politique, et nous n’avons pas envie de rentrer dedans. Eric Zemmour parle à tous les Français, les vaccinés comme les non-vaccinés. »