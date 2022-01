Emotion à l’Assemblée nationale. Le député Debout la France du Pas-de-Calais, José Evrard, issu du PCF puis passé par le FN et les Patriotes, est décédé vendredi à Arras à 76 ans des suites du Covid-19, a-t-on appris auprès de son assistant parlementaire et de son fils.

« J’ai l’immense tristesse de vous annoncer ce soir la disparition du député du Pas de Calais José Évrard à la suite du Covid-19 », a tweeté sur le compte du député son assistant, Guillaume Kaznowski. Le fils unique du défunt, Rémi Evrard a confirmé cette disparition à l’AFP, précisant que son père, hospitalisé à Arras et qui militait contre l’obligation vaccinale et le pass sanitaire était « vacciné ».

Sur Twitter, Nicolas Dupont-Aignan a fait part de son « immense tristesse » pour la disparition de son « ami et collègue », « fils de mineur » qui « incarnait cette terre du bassin minier », « fidèle à ses convictions sociales et profondément amoureux de la France ».

Fidèle à ses convictions sociales et profondément amoureux de la France. Il me manquera terriblement. J’adresse mes plus sincères condoléances, au nom de tous les membres de Debout La France, à son épouse et à son fils. 2/2