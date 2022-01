Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’année présidentielle a commencé sans round d’observation dans la campagne électorale. Cette première semaine de janvier a été celle de toutes les polémiques. D’abord celle sur la présence du drapeau européen sous l’Arc de Triomphe à Paris pour marquer le début de la présidence française de l’Union européenne. Et puis celle lancée par Emmanuel Macron, qui veut « emmerder » les non-vaccinés. On a fait le point dans notre Récap de la semaine, le rendez-vous vidéo de 20 Minutes consacré à la course à l’Elysée.

Le dernier grand fait de la semaine passe presque pour du réchauffé : la candidate LR, Valérie Pécresse, veut « ressortir le Kärcher de la cave ». Une référence directe à la politique sécuritaire de Nicolas Sarkozy dans les années 2000. De quoi plaire à la base, où l’ancien président de la République est toujours populaire.

