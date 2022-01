Les grands moyens pour prôner l’union. Douze militants, dont l’eurodéputé Pierre Larrouturou et la fille de Stéphane Hessel, ont annoncé jeudi à l’AFP entamer à partir de vendredi une grève de la faim pour exhorter les candidats de gauche à l’union à travers la « Primaire populaire ».

Cette structure, qui souhaitait un temps organiser une primaire, pilote désormais une « investiture populaire », à savoir un vote de ses plus de 300.000 signataires du 27 au 30 janvier pour désigner leur candidat d’élection.

Cinq principales candidatures à gauche

Christiane Taubira, qui « envisage » une candidature, et la candidate socialiste Anne Hidalgo l’ont évoquée comme moyen possible pour trancher entre les cinq principales candidatures à gauche. Mais l’écologiste Yannick Jadot, l’Insoumis Jean-Luc Mélenchon, le communiste Fabien Roussel et le chantre de la « Remontada de la France » Arnaud Montebourg ont dit non.

« Seuls les candidats de gauche et de l’écologie ont conscience de l’urgence climatique et portent des solutions à la hauteur des enjeux. Mais leurs divisions rendent toute victoire impossible », affirment les 12 militants dans un communiqué transmis jeudi à l’AFP.

« Il est encore possible de faire gagner le climat et la justice sociale »

« La gauche a déjà perdu des élections mais en 2022 la situation est radicalement différente : il n’en va pas juste d’une élection ratée mais du destin de notre humanité », écrivent-ils.

« Les divisions actuelles sont en train de décourager un grand nombre d’électeurs mais si le rassemblement se fait avant la mi-février, il est encore possible de faire gagner le climat et la justice sociale », estiment-ils.

En plus de Pierre Larrouturou et Anne Hessel, figurent notamment l’écologiste Pierre Monnier – un des responsables du collectif « Gagner 2022 » qui a récemment fait pression sur Yannick Jadot –, et sept militants qui se présentent comme « jeunes de la génération climat ».