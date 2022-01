L'élection présidentielle, c’est dans moins de 100 jours ! En vue de cette échéance démocratique majeure, 20 Minutes a mis en place, début décembre, une cellule ad hoc destinée à couvrir la campagne. Et cette semaine, plusieurs initiatives auxquelles nous sommes associés sont officiellement lancées, avec un objectif commun : accroître nos interactions avec vous.

« Depuis sa création il y a près de vingt ans, 20 Minutes a mis l’accent sur la création, avec ses lectrices et lecteurs, d’une véritable communauté, souligne Armelle Le Goff, directrice de la rédaction. Avec le lancement de ces nouveaux partenariats aux côtés d’acteurs de premier plan, nous franchissons une étape supplémentaire dans l’interaction avec les 3,7 millions de personnes qui nous lisent chaque jour, notamment les jeunes. »

Promouvoir l’inscription sur les listes électorales avec l’association A voté

Selon une étude publiée en 2017, 51 % des 25-29 ans étaient mal inscrits sur les listes électorales. Cas de figure classique : après avoir quitté le domicile familial, le ou la jeune adulte reste enregistrée dans le bureau de vote de ses parents… désormais éloigné de sa nouvelle résidence. Or cette mauvaise inscription sur les listes électorales constitue un facteur majeur de l’abstention.

Pour encourager les jeunes à corriger leur inscription – voire à s’inscrire tout court –, l’association A voté a développé, en collaboration avec le groupe Meta ( nouveau nom du groupe Facebook) et en partenariat avec Ouest-France* et 20 Minutes, un « chatbot » disponible sur WhatsApp. Lancé ce mardi, il permet à chaque citoyen – en envoyant « Bonjour » au +33 6 22 26 69 50 ou en cliquant sur ce lien – d’obtenir des informations fiables sur la procédure d’inscription sur les listes électorales. Et, le cas échéant, d’être redirigé vers les démarches en ligne disponible sur le site service-public.fr.

« Nous craignons une abstention assez forte chez les jeunes à la présidentielle, ce qui est assez nouveau, puisque ce scrutin connaît généralement moins de problèmes de participation », souligne Flore Blondel-Goupil, co-présidente de l’association A voté, créée après l'abstention record aux régionales et départementales de 2021 – en particulier chez les jeunes. Et pour régler sa situation électorale, il n’est pas trop tard, poursuit-elle : « Le fait que la date limite d’inscription sur les listes ait changé et soit passée du 31 décembre de l’année précédente au début du mois de mars n’est pas forcément connu de tous. »

« Nous allons aider les jeunes à trouver le chemin vers les urnes, se félicite Elisa Borry-Estrade, responsable des affaires publiques de Meta France. Cela fait plusieurs années que nous travaillons sur l’engagement citoyen. Lorsque, pour les municipales de 2020, nous avons publié des messages sur l’inscription sur les listes électorales sur le fil d’actualité des utilisateurs de Facebook en France, cela a conduit à environ 500.000 clics vers le site service-public.fr. »

Une « boussole » pour se positionner face aux idées populistes

« Etes-vous populiste ? » C’est la question, volontiers provocatrice, à laquelle le Cevipof – le Centre de recherches politiques de Sciences Po – vous propose de répondre à l’aide de sa « boussole » lancée mercredi 12 janvier 2022 en partenariat avec Ouest-France et 20 Minutes. Intitulée « Vox populi – L’indice des populismes » et mise au point dans le cadre d'un projet de recherche universitaire, cette application se présente sous la forme d’une série de questions permettant « à chacun de réfléchir et de se positionner sur les enjeux de cette campagne et les propositions des principaux responsables politiques », explique Thomas Vitiello, docteur en science politique membre du Cevipof. Le populisme, on le rappelle, désigne les discours politiques visant à opposer le peuple aux élites.

« Cet outil est l’occasion pour chaque utilisateur de faire le point avec lui-même et de stimuler une réflexion personnelle sur les idées, et non sur les polémiques de la campagne », poursuit-il. Et, pourquoi pas, de découvrir que les propositions populistes ne sont pas nécessairement l’apanage des candidats identifiés comme tels. Cette « boussole » sera complétée, à compter du mois de mars, par une deuxième application spécifiquement conçue pour vous situer par rapport aux candidats à l’élection présidentielle ayant réuni les 500 parrainages. Un dispositif dont 20 Minutes est partie prenante depuis 2012.

Des interviews des candidats à l’Elysée en live sur Instagram

C’est Jean-Luc Mélenchon qui en sera le premier invité. Mercredi 12 janvier à 18h30, TF1 et 20 Minutes lancent le « Live présidentiel », une série d’interviews en direct et en simultané sur les comptes sur les comptes Instagram @TF1Info et @20minutesfrance.

Et vous, dans tout ça ? Si vous être un fidèle lecteur de 20 Minutes, vous avez peut-être vu circuler un appel à nous faire part de vos questions pour le candidat de La France insoumise. Près de 200 d’entre vous ont déjà participé et il n’est pas trop tard : rendez-vous mercredi à 18h30 dans les commentaires du live ! Pendant le live, Adrien Gindre, chef du service politique de TF1 – LCI, et Charlotte Murat, journaliste de 20 Minutes, relaieront vos questions. Comme on ne le dit plus depuis environ 2005 : à vos claviers !

*20 Minutes compte deux actionnaires: les groupes Ouest-France et Rossel.