Olivier Véran a-t-il dévoilé le statut vaccinal de Jean-Luc Mélenchon ? Pointant une évolution de la position du leader de La France Insoumise sur les vaccins à ARN messager, le ministre de la Santé lui a asséné lundi, en plein débat sur le pass vaccinal à l’Assemblée : « Vous avez parlé de ce "machin" Pfizer que jamais, jamais vous ne recevriez. Je crois que vous avez reçu votre troisième dose de Pfizer monsieur le député. »

Interpellée juste après par le député PCF Jean-Paul Lecoq sur le respect du secret médical, la présidente de la séance, Annie Genevard, reprend alors Olivier Véran : « Monsieur le ministre, je ne suis pas certaine que toute l’Assemblée doive être informée de la nature du vaccin qu’a reçu Monsieur Mélenchon. »

Olivier Véran rétorque alors que « c’est Monsieur Mélenchon lui-même qui l’a dit dans une interview publique, sans quoi je ne me serais pas permis de le dire ».

FAKE OFF

Lundi matin, quelques heures avant le débat sur le pass vaccinal à l’Assemblée, Jean-Luc Mélenchon avait confirmé au micro de France Inter être vacciné contre le Covid-19. Il n’avait toutefois pas précisé s’il avait reçu sa troisième dose.

En novembre, il avait expliqué à BFMTV qu’il irait « au bout du processus [….] même s'[il avait] toutes sortes de réserves » et qu’il recevrait cette troisième dose, comme l'avait repéréLibération. Il avait expliqué s’être fait vacciner « pour baisser le risque ». Et le 3 décembre, chez Jean-Jacques Bourdin, il avait confié avoir pris rendez-vous pour cette troisième dose.

Jean-Luc Mélenchon avait déjà confirmé à plusieurs reprises être vacciné, comme en septembre sur LCI, en octobre lors d’un déplacement en Guyane ou encore en novembre à l’Assemblée nationale et sur TF1. Rebelote en décembre en déplacement en Guadeloupe et en Martinique.

S’il ne manque pas de rappeler qu’il est vacciné, Jean-Luc Mélenchon invite à ne pas tout miser sur la seule carte vaccination, « car on peut être vacciné, comme c’est mon cas, et être contaminé et en contaminer d’autres », a-t-il lancé le 18 décembre sur TF1. La communauté scientifique souligne toutefois que les vaccins sont efficaces pour prévenir les formes graves. Pour lutter contre l’épidémie, le candidat à la présidentielle veut aussi la fin de la fermeture des lits à l’hôpital, des tests gratuits et une « société du roulement ».

Au moment de l’arrivée du vaccin Pfizer sur le territoire français, Jean-Luc Mélenchon avait bien exprimé des réserves sur ce vaccin, demandant notamment à ce que le « vaccin anglais », AstraZeneca, soit proposé aux citoyens. Il avait ensuite plaidé en faveur des vaccins « russe », « chinois » et des « trois vaccins cubains ».