Emmanuel Macron adressera ses vœux aux Françaises et aux Français dans quelques heures à la télévision. La tradition est bien établie, si bien que le chef de l’Etat n’est évidemment pas le premier à souhaiter la bonne année alors qu’il n’est pas encore officiellement candidat. Quels enseignements tirer des vœux de Giscard, Mitterrand, Chirac et Sarkozy ? On a fait le point dans notre Récap de la semaine, le rendez-vous vidéo de 20 Minutes consacré à la course à l’Elysée.

Les autres candidats et candidates ne sont pas en reste : la plupart vont se prêter à l’exercice des vœux vidéos dans un style très présidentiel. Les premiers à avoir dégainé sont Marine Le Pen et Eric Zemmour. Enfin, vous n’y échapperez pas : la pandémie de coronavirus est à nouveau sur le devant de l’actualité et rend très incertaine la tenue d’une campagne présidentielle « habituelle ».

Découvrez notre Récap en vidéo ci-dessus. Et rendez-vous vendredi prochain pour le cinquième numéro du Récap !